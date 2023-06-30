Кабмін призначив Олену Думу головою АРМА

Про це 30 червня повідомив перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"Кабмін тільки що на засіданні призначив нову Голову АРМА - Олену Думу", - написав Железняк у telegram.

Зазначимо, що після оголошення результатів конкурсу з відбору голови АРМА член конкурсної комісії з відбору кандидатів Дмитро Остапенко відкликав свій підпис за переможницю конкурсу Олену Думу.

"Я відкликаю свій голос з мотивів відсутності у мене на момент голосування повної інформації щодо кандидата, яка має вирішальне для мене значення та яка мене приголомшила", - зазначив Остапенко.

Окремі експерти та представники громадянського суспільства звернули увагу, що досвід Олени Думи не пов'язаний з роботою у сфері, дотичній до кримінальної юстиції, а також не пов'язаний з управлінням чи розшуком активів.

Її також звинуватили у політичній заангажованості та ймовірних ділових контактах з держзрадниками та підозрюваними у співпраці з Росією.

Довідка.

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів - центральний орган виконавчої влади України зі спеціальним статусом, який було створено у 2016 році. АРМА забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні, чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.