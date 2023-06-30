Кабмін призначив Олену Думу головою АРМА
Під час засідання 30 червня Кабінет міністрів призначив Олену Думу головою Агентства з розшуку й менеджменту активів (АРМА)
Про це 30 червня повідомив перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
"Кабмін тільки що на засіданні призначив нову Голову АРМА - Олену Думу", - написав Железняк у telegram.
Зазначимо, що після оголошення результатів конкурсу з відбору голови АРМА член конкурсної комісії з відбору кандидатів Дмитро Остапенко відкликав свій підпис за переможницю конкурсу Олену Думу.
"Я відкликаю свій голос з мотивів відсутності у мене на момент голосування повної інформації щодо кандидата, яка має вирішальне для мене значення та яка мене приголомшила", - зазначив Остапенко.
Окремі експерти та представники громадянського суспільства звернули увагу, що досвід Олени Думи не пов'язаний з роботою у сфері, дотичній до кримінальної юстиції, а також не пов'язаний з управлінням чи розшуком активів.
Її також звинуватили у політичній заангажованості та ймовірних ділових контактах з держзрадниками та підозрюваними у співпраці з Росією.
Довідка.
Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів - центральний орган виконавчої влади України зі спеціальним статусом, який було створено у 2016 році. АРМА забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні, чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.
- Нагадаємо, 2 листопада 2022 року АРМА оголосило конкурс на посаду голови.
- 18 січня Агентство з розшуку та менеджменту активів, одержаних від корупційних злочинів, відмовилось надати перелік арештованих після 24 лютого 2022 року російських активів.
- 28 червня повідомлялося, що конкурс з відбору голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів виграла Олена Дума.
- Однак, наступного дня член конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду голови АРМА Дмитро Остапенко відкликав свій підпис за переможницю конкурсу Олену Думу.
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