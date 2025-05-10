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Готові сплачувати податки, але до в'язниці не хочуть: моделі OnlyFans розповіли, чому збираються їхати з України

Ксенія Золотова
10 травня, 2025 субота
13:07
Суспільство

В Україні податкова служба вимагає сплати податків від моделей OnlyFans, які переважно заробляють за кордоном. Водночас їхній контент можуть кваліфікувати як порнографію, за яку в Україні передбачена кримінальна відповідальність

Зміст

Про це повідомляє BBC.

"Найімовірніше будемо планувати переїзд до іншої країни, – розповіла Сніжана (ім'я змінене з міркувань безпеки – Ред.) BBC Україна. – Чекаю лише, щоб закінчився навчальний рік у дитини", - зазначила одна з моделей OnlyFans.

У жовтні 2024 року одна з українок сплатила понад десять мільйонів гривень податків із доходів, отриманих у 2020–2022 роках за роботу моделлю на платформі для дорослих OnlyFans.

Заклик добровільно сплатити податки з онлайн-зайнятості пролунали у вересні 2024-го від голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева. Після цього, як повідомили моделі в коментарі BBC, вони почали отримувати листи від податкової з вимогою задекларувати свої прибутки.

Багато хто, зокрема і Сніжана, вирішили дослухатися до заклику. Вона пояснила, що в податковій не ставили уточнюючих запитань про походження коштів — вона просто вказала країну джерела доходу: Велику Британію та Ірландію, де зареєстрована компанія OnlyFans.

Втім, після сплати податків Сніжану відвідали з обшуком співробітники Бюро економічної безпеки. Аналогічні дії правоохоронців відбулися і в помешканні її колеги Каріни, яка також сплатила податки за кілька років роботи на платформі.

Сніжана працює на OnlyFans із 2020 року. Вона запевняє, що ухилялася від сплати податків не з корисливих мотивів, а через правову невизначеність: певні зображення, які вона публікує, можуть бути визнані порнографічними — а це вже підстава для кримінального переслідування в Україні.

Хоча сама робота на платформі не є злочином, і контент на OnlyFans може бути найрізноманітнішим — від спортивних відео до кулінарних рецептів — публікація інтимних фото може трактуватись як порушення статті 301 Кримінального кодексу про виготовлення та поширення порнографії. Ця стаття передбачає покарання від штрафу в 1700 гривень до семи років ув'язнення.

До того ж, під ознаки порнографії в Україні теоретично можуть підпадати навіть приватні відверті фото на смартфоні.

У листопаді 2024 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про декриміналізацію порнографії. У пояснювальній записці зазначено, що побутові інтимні зображення та відео не становлять загрози суспільству — як це визнано в більшості країн світу. Проте документ ще не пройшов розгляду.

Разом із колегами Сніжана та Каріна вони сподіваються, що закон про декриміналізацію буде ухвалено, а кримінальні справи за 301 статтею — закрито.

"Я готова платити податки і надалі, але у в'язницю не хочу", — каже Сніжана у розмові з BBC Україна.

  • Народний депутат України Данило Гетманцев розповів, що 350 моделей OnlyFans задекларували 305,4 млн грн доходу, сплативши 59 млн грн ПДФО та військового збору.
Теги:
Новини
Економіка
Кримінал
Україна
податки
Технології
секс
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