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Ексклюзив

"Гріши та плати": журналіст Ніколов щодо законопроєкту про пом'якшення покарання за корупцію

20 липня, 2024 субота
18:59
Суспільство корупція

Юрій Ніколов, журналіст, співзасновник незалежної групи "Наші гроші", вважає, якщо законопроєкт про угоди зі слідством щодо корупційних злочинів буде мати вигляд, як у першому читанні, то з'являться прокурори, які будуть підозрюваним у злочині виставляти два прайси

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Про це він розповів в етері Еспресо.

"Законопроєкт про угоди зі слідством щодо корупційних злочинів - це про індульгенцію, про банальний відкуп від корупції, про банальне "гріши та плати", тобто просто зашивай у свої злочинні оборудки певні відсотки  на домовленість із прокурором. Це не пахне ніякою справедливістю. Там є величезна чорна пляма, довкола якої обов'язково й виникнуть ось ці прокурори з питанням у погляді: що будемо робити? Взагалі практика укладання угод з підозрюваними — світова історія, яка дозволяє слідству отримати покази учасника справи на інших фігурантів, що надасть цьому учаснику, скажімо, поблажку від слідства", - прокоментував Юрій Ніколов.

За його словами, у нашому випадку це трансформується у те, що, замість свідчень про інших фігурантів оборудки, можна буде просто дати гроші.

"Якби мова йшла: "Дай бабла і покази", - то питань нема. Це справедливо, бо розмотало б клубок і за злочин все одно хтось буде відповідати. І від держави буде отримане справедливе покарання. А в нашому випадку інша історія. У нас кажуть: "Дай бабла і йди собі гуляй, можеш нікого не здавати". Це повна демотивація для нашої країни з тієї точки зору, що ми всі, як лохи, будемо ходити по вулиці, а ті, хто там, зверху, накравши, заплатять. Відповідно, для країни нічого глобально не зміниться", - зауважив журналіст.

Ніколов додав, що в практиці США після викривальних показів учасника справи на інших йому роблять нові особисті дані, щоб він міг уникнути помсти.

"А тут що тобі боятися? Бо ти просто заплатив бабулесів прокурору за те, щоб відкупитися від свого злочину, і ти нікого не здаєш. Хто тобі буде мститися? За що? У випадку, якщо ця норма пройде так, як є, то я гарантую, що з'являться прокурори, які будуть підозрюваним у злочині виставляти два прайси. Перший прайс – право піти на угоду, і це на кеш самим прокурорам. А другий – значно дрібніший, офіційний, який буде зазначений у законі, що маєш заплатити державі. Тобто за право заплатити державі, ти маєш заплатити самому прокурору. Ось так це буде працювати", - резюмував співзасновник незалежної групи "Наші гроші".

  • 18 липня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт щодо підвищення ефективності укладення угод про визнання винуватості у кримінальному провадженні по корупційних злочинах.
  • 19 липня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, що законопроєкт щодо підвищення ефективності укладення угод про визнання винуватості у кримінальному провадженні по корупційних злочинах уже оцінює Європейська комісія.
Теги:
Відео
Україна
корупція в Україні
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