Грозові дощі в деяких регіонах, вітер: прогноз погоди від Наталки Діденко на 28 травня

Про це повідомила у Telegram синоптикиня Наталка Діденко.

"Найближчої ночі локальні дощі ще ймовірні на півночі України. На решті території опадів не очікується", - уточнила пані Діденко.

Найнижча температура повітря 28 травня буде в західній частині України, +22...+25°C, найвища - у східних областях, до +26...+30°C. На решті території України вдень максимальна температура становитиме +24...+28°C.

З південного сходу задуватиме помірний, часом рвучкий, до сильного, вітер.

У Києві 28 травня вночі очікується невеликий дощ, гроза. Вдень 28 травня буде сухо та вітряно, температура повітря становитиме +26...+28°C.

"Надалі грозові дощі гулятимуть Україною, температура повітря зазнаватиме невеликих коливань, хіба що під час грози різко свіжішатиме, але не надовго", - зазначила пані Діденко.

Синоптикиня додала, що в найближчій перспективі спека найімовірніша на сході, проте дуже тепло буде всюди.