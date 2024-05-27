Грозові дощі в деяких регіонах, вітер: прогноз погоди від Наталки Діденко на 28 травня
У вівторок, 28 травня, у західних областях та подекуди в південній частині України очікуються короткочасні грозові дощі
Про це повідомила у Telegram синоптикиня Наталка Діденко.
"Найближчої ночі локальні дощі ще ймовірні на півночі України. На решті території опадів не очікується", - уточнила пані Діденко.
Найнижча температура повітря 28 травня буде в західній частині України, +22...+25°C, найвища - у східних областях, до +26...+30°C. На решті території України вдень максимальна температура становитиме +24...+28°C.
З південного сходу задуватиме помірний, часом рвучкий, до сильного, вітер.
У Києві 28 травня вночі очікується невеликий дощ, гроза. Вдень 28 травня буде сухо та вітряно, температура повітря становитиме +26...+28°C.
"Надалі грозові дощі гулятимуть Україною, температура повітря зазнаватиме невеликих коливань, хіба що під час грози різко свіжішатиме, але не надовго", - зазначила пані Діденко.
Синоптикиня додала, що в найближчій перспективі спека найімовірніша на сході, проте дуже тепло буде всюди.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.02 Купівля 40.02Продаж 40.55
- EUR Купівля 43.31Продаж 44.02
- Актуальне
- Важливе