ГУР попередило про підготовку "мітингів" проти військово-політичного керівництва України

Про це повідомляє ГУР.

У розвідці зазначили, що анонімні акаунти в Telegram шукають людей, які погодяться за гроші вийти на "мітинги", спрямовані на дискредитацію військово-політичного керівництва України, зокрема, спецслужб.

"Тих, хто купується, просять знімати фото та відео з провокативних акцій, аби створити "картинку" з метою суспільної поляризації та створенню напруги всередині України", - йдеться у повідомленні.

Так звані мітинги планують зібрати у Києві, Одесі, Дніпрі та інших обласних центрах.