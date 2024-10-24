ГУР попередило про підготовку "мітингів" проти військово-політичного керівництва України
Головне управління розвідки Міністерство оборони попередило про підготовку так званих мітингів проти військово-політичного керівництва України
Про це повідомляє ГУР.
У розвідці зазначили, що анонімні акаунти в Telegram шукають людей, які погодяться за гроші вийти на "мітинги", спрямовані на дискредитацію військово-політичного керівництва України, зокрема, спецслужб.
"Тих, хто купується, просять знімати фото та відео з провокативних акцій, аби створити "картинку" з метою суспільної поляризації та створенню напруги всередині України", - йдеться у повідомленні.
Так звані мітинги планують зібрати у Києві, Одесі, Дніпрі та інших обласних центрах.
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