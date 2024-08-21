РФ готує нові інформаційні операції у Європі, щоб переконати біженців не повертатися в Україну, - ГУР
Росіяни готують нові антиукраїнські інформаційні операції у країнах Європи, щоб переконати людей, які виїхали з України через війну, не повертатися назад
Про це повідомив представник Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький під час дискусії в межах проєкту "Нова країна".
За його словами, Росія уже проводить відповідні заходи у країнах ЄС. Зокрема, в Італії росіяни використовують своїх пособників - так званих журналістів з української окупованої території, щоб виправдати геноцидну війну проти України.
"Це презентації різних "художніх і документальних" книжок нібито про злочини України на території Донецької і Луганської областей", – розповів Скібіцький.
Також представник ГУР наголосив, що росіяни дуже активно працюють із нашими громадянами, які виїхали до країн Європи через розпочату Росією війну. Зокрема, це стосується створення різних товариств, навчання дітей і церкви.
"Це використовують для того, щоб наші українці втратили свою ідентичність, а ще більше – щоб ніколи не поверталися до нас", - пояснив Скібіцький.
- У червні ГУР попереджало, що російські спецслужби готують нову інформаційно-психологічну операцію проти України. Йшлося про низку статей та "фільмів", які будуть спрямовані на дискредитацію військового керівництва, зокрема, Головного управління розвідки.
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