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ГУР попередило про нову ІПСО проти України, на яку Росія виділила $15 млн

7 червня, 2024 п'ятниця
10:28
Війна з Росією фейк

Російські спецслужби готують нову інформаційно-психологічну операцію проти України. Йдеться про низку статей та "фільмів", які будуть спрямовані на дискредитацію військового керівництва, зокрема Головного управління розвідки

Зміст

Про це повідомляє ГУР.

Зазначається, що на реалізацію нової масштабної кампанії проти України росіяни виділили 15 мільйонів доларів.

"Агентура російських чекістів уже отримала вказівки організувати оплачуване виготовлення та поширення у медіапросторі України і західних держав відповідних  матеріалів", - йдеться у повідомленні.

Ворог готує низку статей та "фільмів", у яких, зокрема, планують розкрити дані співробітників ГУР МО України, задіяних у координації бойової роботи спеціальних підрозділів Сил безпеки і оборони України. 

Так, Росія має на меті дискредитувати українські бойові спецпідрозділи, офіцерів та співробітників, заблокувати роботу відомств, які розробляють і виконують бойові та спеціальні завдання проти РФ, а також створити в Україні ще однин фактор суспільної напруги.

  • Напередодні голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін попередив про нову інформаційно-психологічну операцію росіян та закликав херсонців бути обережними.

Теги:
Україна
фейк
ГУР
пропаганда
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