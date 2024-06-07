ГУР попередило про нову ІПСО проти України, на яку Росія виділила $15 млн

Про це повідомляє ГУР.

Зазначається, що на реалізацію нової масштабної кампанії проти України росіяни виділили 15 мільйонів доларів.

"Агентура російських чекістів уже отримала вказівки організувати оплачуване виготовлення та поширення у медіапросторі України і західних держав відповідних матеріалів", - йдеться у повідомленні.

Ворог готує низку статей та "фільмів", у яких, зокрема, планують розкрити дані співробітників ГУР МО України, задіяних у координації бойової роботи спеціальних підрозділів Сил безпеки і оборони України.

Так, Росія має на меті дискредитувати українські бойові спецпідрозділи, офіцерів та співробітників, заблокувати роботу відомств, які розробляють і виконують бойові та спеціальні завдання проти РФ, а також створити в Україні ще однин фактор суспільної напруги.