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"У Херсоні планується провокація з інсценування загибелі мирних жителів": Прокудін попередив про нову ІПСО росіян

3 червня, 2024 понедiлок
19:46
Війна з Росією Херсон

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін попередив про нову інформаційно-психологічну операцію росіян та закликав херсонців бути обережними

Зміст

Про це він повідомив у Telegram.

Він розповів, що російська пропаганда поширює ІПСО про нібито планування провокації у Херсоні з інсценуванням загибелі мирних жителів.

"Цинічно, брехливо, криваво - все в традиціях руського міру, адже саме росіяни вже півтора року нищать Херсон з усього можливого озброєння, ледь не щодня калічать і вбивають херсонців, б’ють по лікарнях, школах, дитсадках, людських оселях, тому очевидно, що єдина загроза для містян - це російські військові, саме від них зараз можна очікувати страшних провокацій", - зазначив Прокудін. 

Очільник області закликав херсонців найближчими днями бути особливо пильними.

"Дорогі херсонці, будь ласка, найближчим часом без гострої потреби не пересувайтесь вулицями й обов’язково реагуйте на сигнали повітряної тривоги, бережіть себе", - додав голова ОВА.

  • 23 травня повідомлялось, що Кремль намагатиметься й далі використовувати тему збиття літака Іл-76 для проведення інформаційно-психологічних операцій та дискредитації України.
Теги:
Україна
російська армія
Херсон
пропаганда
воєнні злочини Росії
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