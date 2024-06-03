"У Херсоні планується провокація з інсценування загибелі мирних жителів": Прокудін попередив про нову ІПСО росіян

Про це він повідомив у Telegram.

Він розповів, що російська пропаганда поширює ІПСО про нібито планування провокації у Херсоні з інсценуванням загибелі мирних жителів.

"Цинічно, брехливо, криваво - все в традиціях руського міру, адже саме росіяни вже півтора року нищать Херсон з усього можливого озброєння, ледь не щодня калічать і вбивають херсонців, б’ють по лікарнях, школах, дитсадках, людських оселях, тому очевидно, що єдина загроза для містян - це російські військові, саме від них зараз можна очікувати страшних провокацій", - зазначив Прокудін.

Очільник області закликав херсонців найближчими днями бути особливо пильними.

"Дорогі херсонці, будь ласка, найближчим часом без гострої потреби не пересувайтесь вулицями й обов’язково реагуйте на сигнали повітряної тривоги, бережіть себе", - додав голова ОВА.