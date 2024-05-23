Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Використовуватимуть тему збиття Іл-76: у розвідці попередили про нову ІПСО ворога проти України

Використовуватимуть тему збиття Іл-76: у розвідці попередили про нову ІПСО ворога проти України

23 травня, 2024 четвер
14:01
Війна з Росією Місце катастрофи російського літака Іл-76

Кремль намагатиметься й далі використовувати тему збиття літака Іл-76 для проведення інформаційно-психологічних операцій та дискредитації України

Зміст

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, передає "Суспільне".

"Є інформація, що противник буде пробувати й далі використовувати тему збиття цього літака для проведення ІПСО тощо, дискредитації нашої держави за кордоном. І орієнтовно на липень заплановані певні дії з боку так званого російського Слідчого комітету", - вважає Юсов.

За його словами, Кремль поставив завдання своїм підрозділам шукати уламки, зокрема ракет Patriot, на тимчасово окупованих територіях, щоб пробувати "ліпити" якусь доказову базу.

Він також наголосив, що у питанні збиття літака Іл-76 на сьогодні не можна говорити про якісь зрушення.

"Держава-агресор не відгукнулася на заклик України про створення міжнародної комісії щодо проведення міжнародного розслідування за участю представників ООН і Червоного Хреста. Фактично РФ заблокувала цю ініціативу, що теж багато про що говорить", - додав він.

Що відомо про падіння літака Іл-76 у РФ

У середу, 24 січня, у Корочанскому районі Білгородської області впав військово-транспортний російський літак Іл-76

У міноборони Росії заявили, що на його борту нібито були українські військовополонені, яких перевозили в Білгородську область для обміну.

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що РФ запросила термінове проведення Радбезу ООН через падіння літака, у знищенні якого Москва звинуватила Україну. Франція відхилила скликання засідання. 

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими. В ГУР зазначили, що наразі не мають достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості. 

Координатор ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі розповів, що США наразі не можуть підтвердити наявність українських полонених в російському Іл-76. 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наполягатиме на міжнародному розслідуванні падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Росії.

30 січня у ГУР заявили, що Росія відмовляється передати тіла полонених, які нібито загинули в Іл-76.

Натомість президент РФ Путін заявив, що військово-транспортний літак Іл-76 збили системою Patriot, і пообіцяв допустити до розслідування міжнародних експертів.

Теги:
Україна
фейк
ГУР
пропаганда
втрати окупантів
Читайте також:
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
22 травня, 2024 середа
"Тепла ванна" для Зеленського: генерал-майор запасу ЗСУ Кривонос пояснив, чому вважає президента некомпетентним у питаннях війни
ДБР викрило махінації з генераторами для військових на понад 5 млн грн
22 травня, 2024 середа
Серед підозрюваних командир частини: ДБР викрило махінації з генераторами для військових на 5 млн грн
Володимир Зеленський
22 травня, 2024 середа
"Клоун-принц-диктатор поставив Україну на межу знищення": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 22 травня
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.71
    Купівля 39.71
    Продаж 40.18
  • EUR
    Купівля 42.92
    Продаж 43.66
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
23 травня
14:58
Ексклюзив
Противник може організувати "турбуючу" операцію: полковник ЗСУ Черник про ситуацію на Сумщині
14:49
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
Помилки в Оберегу, статус "у розшуку": Міноборони відповіло на поширені питання про Резерв+
14:47
На фото: Катерина Репяхова та Віктор Павлік
ШВЛ та зупинка серця: дружина Віктора Павліка повідомила, що співак переніс складну операцію
14:38
"Очі Перемоги”: Збір на дрони для ЗСУ
14:09
Оновлено
Окупанти влучили в Харкові в найбільшу друкарню України, де виходять книжки майже всіх видавництв, є загиблі
14:05
OPINION
Михайло Басараб
Кремлівська "формула миру": чому карають Україну, а не США?
13:53
Наталка Діденко
Де 24 травня пройдуть дощі з грозами: прогноз погоди від Наталки Діденко
13:53
Оновлено
Харківщина. Обстріл
РФ вдарила щонайменше 15 ракетами C-300 по Харкову та околицях: є жертви
13:12
Справи Майдану: Екскомандиру взводу та трьом співробітникам севастопольського "Беркуту" повідомлено про підозру у державній зраді
Справи Майдану: ДБР повідомило про підозру беркутівцям із Севастополя, які пішли служити окупантам
13:08
На фото: Логотип Євробачення-2024
"Деякі аспекти сподобалися не всім": BBC відповіло на скарги щодо Євробачення-2024
12:59
Чорне море
Британська розвідка оцінила наслідки ураження корабля "Циклон" у Севастополі для флоту РФ
12:55
Електроенергія
Відключення по всій Україні: ситуація в енергосистемі станом на 23 травня
12:52
Новини компаній
"Тобою скористалися": в Україні стартувала інформаційна кампанія з запобігання торгівлі людьми
12:28
Євпаторія
Партизани зафіксували розвантаження техніки та боєприпасів росіян у Євпаторії, - "Атеш"
12:23
Ексклюзив
урок Захист України
У школах викладатимуть "Захист України" по-новому: роз'яснення нардепки Совсун
12:15
обстріл Запоріжжя
Росіяни вдарили з артилерії по селу в Запорізькій області та вбили чоловіка, який порався на власному подвір'ї
12:06
OPINION
Юрій Богданов
Чи судитимуть Нетаньягу в Гаазі
12:00
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 23 травня: скільки коштують долар і євро
11:44
Ексклюзив
імітація ядерного вибуху
РФ вже два роки відпрацьовує завдавання ядерних ударів по Україні, - аналітик Їжак
11:36
марка "Азов"
""Азов". 10 років. Вільні обирають боротьбу": Укрпошта презентувала нові марки
11:21
Сергій Різник
Рада призначила Сергія Різника суддею Конституційного суду
11:14
Військового РФ, який залякував цивільних на Херсонщині та ґвалтував місцеву жительку, засудили до 11 років тюрми
11:11
Оновлено
Запуск ворожого дрону "Орлан-10"
Росія запустила розвіддрони: в регіонах працює ППО
11:02
ЗСУ генштаб війна з Росією
Росіяни продовжують штурмувати Харківщину: ворог зазнає втрат
11:00
Ексклюзив
Вовчанськ
Противник продовжуватиме штурмувати Харківщину й відкриє новий напрямок: комбат 92-ї ОШБр Федоренко про терміни
10:54
Огляд
міжнародний огляд
Чому ініціатива надання протиповітряної оборони Україні від союзників провалилася та успіхи в боротьбі з корупцією. Акценти світових ЗМІ 23 травня
10:44
Ексклюзив
Марія Баркова, сестра військовослужбовця з 501-го батальйонна морської піхоти
"Комунікації взагалі ніякої нема": сестра полоненого морпіха про зв'язок із рідним, владою та суспільством
10:34
Вадим Шамарін
У Росії затримали заступника Герасимова: його арештували за хабарництво
10:31
Чорноморський флот РФ
Плетенчук пояснив, чому РФ не виводить усі свої кораблі з Криму
10:14
СБУ
Формував групу підтримки для прориву російських ДРГ до Харкова: СБУ затримала агента-в'язня
10:10
OPINION
Ірина Геращенко
Влада знову випустила торпеду Безуглої
10:00
23 травня – День Героїв
День Героїв 2024: українці відзначають особливе свято
09:51
Оновлено
"Вірний своїй країні, вірний своєму народові, вірний бойовому побратиму": Сирський та Зеленський привітали морських піхотинців
09:46
Оновлено
Білгородщина
Міноборони РФ заявило про майже 40 збитих цілей над Білгородщиною: нібито є загибла
09:32
Ексклюзив
Юрій Федоренко
Комбат 92-ї ОШБр: коли ворог опиниться біля будинків ухилянтів, то забере найдорожче
09:23
Скотт Келлі та Даг Лайман
До Києва прибули амбасадор UNITED24 астронавт Келлі і режисер Лайман
08:46
Норвегія
Норвегія обмежить в'їзд до країни росіян: подробиці
08:20
санкції проти рф
Міністри фінансів G7 зберуться для пошуку рішення стосовно залучення активів РФ для допомоги Україні, - Reuters
08:07
OPINION
Віктор Андрусів
Снаряди, солдати й F16 різко зменшать потік поганих новин
08:00
Верховна Рада
Журналісти та медійні організації закликали ВР не приймати законопроєкт щодо нерозголошення текстів судових рішень
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV