Використовуватимуть тему збиття Іл-76: у розвідці попередили про нову ІПСО ворога проти України

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, передає "Суспільне".

"Є інформація, що противник буде пробувати й далі використовувати тему збиття цього літака для проведення ІПСО тощо, дискредитації нашої держави за кордоном. І орієнтовно на липень заплановані певні дії з боку так званого російського Слідчого комітету", - вважає Юсов.

За його словами, Кремль поставив завдання своїм підрозділам шукати уламки, зокрема ракет Patriot, на тимчасово окупованих територіях, щоб пробувати "ліпити" якусь доказову базу.

Він також наголосив, що у питанні збиття літака Іл-76 на сьогодні не можна говорити про якісь зрушення.

"Держава-агресор не відгукнулася на заклик України про створення міжнародної комісії щодо проведення міжнародного розслідування за участю представників ООН і Червоного Хреста. Фактично РФ заблокувала цю ініціативу, що теж багато про що говорить", - додав він.

Що відомо про падіння літака Іл-76 у РФ

У середу, 24 січня, у Корочанскому районі Білгородської області впав військово-транспортний російський літак Іл-76

У міноборони Росії заявили, що на його борту нібито були українські військовополонені, яких перевозили в Білгородську область для обміну.

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що РФ запросила термінове проведення Радбезу ООН через падіння літака, у знищенні якого Москва звинуватила Україну. Франція відхилила скликання засідання.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими. В ГУР зазначили, що наразі не мають достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості.

Координатор ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі розповів, що США наразі не можуть підтвердити наявність українських полонених в російському Іл-76.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наполягатиме на міжнародному розслідуванні падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Росії.

30 січня у ГУР заявили, що Росія відмовляється передати тіла полонених, які нібито загинули в Іл-76.

Натомість президент РФ Путін заявив, що військово-транспортний літак Іл-76 збили системою Patriot, і пообіцяв допустити до розслідування міжнародних експертів.