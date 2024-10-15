"Історія дуже неконкретна": радник президента Литвин щодо заяви УП про системний тиск

Про це він заявив в інтерв'ю LIGA.net.

За словами радника, він нібито чув, що журналісти одне одному розповідають про те, що Литвин буцімто дзвонить мерам міст і "щось" їм забороняє: "Це вже настільки дивно, що навіть незрозуміло, як це можна ефективно спростувати. Бо я не дзвоню мерам міст і не спілкуюсь з ними - взагалі".

Литвин додав, що у цій історії "неможливо зробити ніяке ефективне спростування".

"Ця історія дуже неконкретна. Вони кажуть щось абстрактне, а ти маєш це спростовувати так, ніби там щось конкретне", - заявив радник.

Він також заявив, що "Українська правда" - це нібито одне з небагатьох видань, яке за майже три роки жодного разу не зверталось до нього за будь-яким коментарем чи з питанням.

"Взагалі. Тобто всі звертаються, всі отримують відповідь або коментар, а ці - нічого. І при цьому щось там розказують про мене. А я не маю навіть базового права на відповідь", - додав він.