"Історія дуже неконкретна": радник президента Литвин щодо заяви УП про системний тиск
Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин відреагував на заяви редакції видання "Українська правда" про систематичний тиск на команду та окремих журналістів з боку Офісу президента
Про це він заявив в інтерв'ю LIGA.net.
За словами радника, він нібито чув, що журналісти одне одному розповідають про те, що Литвин буцімто дзвонить мерам міст і "щось" їм забороняє: "Це вже настільки дивно, що навіть незрозуміло, як це можна ефективно спростувати. Бо я не дзвоню мерам міст і не спілкуюсь з ними - взагалі".
Литвин додав, що у цій історії "неможливо зробити ніяке ефективне спростування".
"Ця історія дуже неконкретна. Вони кажуть щось абстрактне, а ти маєш це спростовувати так, ніби там щось конкретне", - заявив радник.
Він також заявив, що "Українська правда" - це нібито одне з небагатьох видань, яке за майже три роки жодного разу не зверталось до нього за будь-яким коментарем чи з питанням.
"Взагалі. Тобто всі звертаються, всі отримують відповідь або коментар, а ці - нічого. І при цьому щось там розказують про мене. А я не маю навіть базового права на відповідь", - додав він.
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9 жовтня стало відомо, що редакція видання "Українська правда" заявила про "систематичний тиск" на команду та окремих журналістів з боку Офісу президента. Голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від "Слуги Народу" Микита Потураєв прокоментував.
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