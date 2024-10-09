Українська правда заявила про тиск із боку Офісу президента: якими методами
Редакція видання "Українська правда" заявила про "систематичний тиск" на команду та окремих журналістів з боку Офісу президента
Про це йдеться в заяві УП.
Зазначається, що редакція вбачає загрозу для сталої роботи, зокрема через такі дії:
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блокування спікерів від влади щодо спілкування з журналістами "Української правди" та участі в заходах;
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тиск на бізнес з метою зупинити рекламну співпрацю з "Українською правдою";
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емоційне спілкування президента Володимира Зеленського з журналістом "Української правди" Романом Кравцем.
Редакція видання вважає, що ці та інші непублічні сигнали свідчать про спроби вплинути на редакційну політику.
"Ми вкотре наголошуємо: робота "Української правди" полягає в тому, щоб донести правду та служити інтересам українського суспільства. А вільний вибір тем і героїв для публікацій є невід'ємною функцією та правом будь-якого незалежного медіа", - написали журналісти.
Крім цього, там попередили, що кожна спроба конкретних чиновників із керівництва Офісу президента вплинути на журналістів "Української правди" буде висвітлена публічно та матиме наслідки на міжнародному рівні.
- Раніше Медіарух закликав президента Володимира Зеленського відреагувати на системний тиск на журналістів в Україні, нагадавши про атаки на журналіста "Наших грошей" Юрія Ніколова, журналістів Bihus.Info, а до того - "Детектора медіа", "Української правди", NV, "Цензора", "Бабеля", "Ліги.net", "Еспресо", що полягали у провокаціях, спробах дискредитації, стеженні, прослуховуванні телефонних розмов, порушенні права журналістів на приватне життя тощо.
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