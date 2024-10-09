Українська правда заявила про тиск із боку Офісу президента: якими методами

Про це йдеться в заяві УП.

Зазначається, що редакція вбачає загрозу для сталої роботи, зокрема через такі дії:

блокування спікерів від влади щодо спілкування з журналістами "Української правди" та участі в заходах;

тиск на бізнес з метою зупинити рекламну співпрацю з "Українською правдою";

емоційне спілкування президента Володимира Зеленського з журналістом "Української правди" Романом Кравцем.

Редакція видання вважає, що ці та інші непублічні сигнали свідчать про спроби вплинути на редакційну політику.

"Ми вкотре наголошуємо: робота "Української правди" полягає в тому, щоб донести правду та служити інтересам українського суспільства. А вільний вибір тем і героїв для публікацій є невід'ємною функцією та правом будь-якого незалежного медіа", - написали журналісти.

Крім цього, там попередили, що кожна спроба конкретних чиновників із керівництва Офісу президента вплинути на журналістів "Української правди" буде висвітлена публічно та матиме наслідки на міжнародному рівні.