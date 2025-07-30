Кабмін повторно не призначив директором БЕБ детектива НАБУ Цивінського

Про це заявила голова комісії з відбору керівника БЕБ Лаура Стефан, передає "Бабель", та нардеп Ярослав Железняк.

"Україна має угоду з МВФ, в якій прописано, що призначення директора БЕБ має відбутися до кінця цього місяця", — нагадала Стефан.

Вона підкреслила, що комісія вичерпала свій мандат і повторно направила уряду документи Цивінського.

"Ніхто не довіряє країні лише за те, що вона створює законодавство, усі дивляться на те, яким чином країна виконує це законодавство", – наголосила глава комісії.

Водночас член комісії Джеймс Вассерстром заявив: Кабмін не має маневру та повинен призначити запропоновану кандидатуру.

Дії СБУ щодо Цивінського

Інший член комісії Донатас Маласкевічюс назвав дії Служби безпеки неприйнятною спробою вплинути на рішення комісії. Він підкреслив: його колеги не знають, які саме документи СБУ надіслала уряду й на якому підґрунті той повернув кандидатуру.

"Про (російський) паспорт батька Цивінського і СБУ, і публіка знали ще з 2023 року, коли він брав участь у конкурсі на посаду директора НАБУ. СБУ не говорить конкретно, що це загроза безпеці — там сказали, що вони продовжать працювати над вивченням інформації. Усі 16 кандидатів пройшли спецперевірку, її результатів ніхто не скасовував. До того ж Цивінський пропрацював 20 років у правоохоронних органах і мав доступ до державної таємниці", – аргументувала Стефан, додавши, що батько Цивінського не жив із сімʼєю ще відтоді, коли кандидат був дитиною.

Вона резюмувала: комісія "обрала кращого з усіх (хто брав участь у конкурсі). Я шукала тих, хто вміє протистояти тиску і тим, до кого було менше запитань (ідеться про доброчесність — питання про нерухомість, впливи, сумнівні рішення чи дії)".

Що передувало

Конкурс на посаду керівника Бюро економічної безпеки 24 червня виграв детектив НАБУ Олександр Цивінський, який був одним із керівників операції "Чисте місто".

Однак кандидатуру Олександра Цивінського, який переміг у конкурсі на посаду директора БЕБ, не підтримав Кабмін — причиною стала наявність даних Служби безпеки України, що стосуються питань національної безпеки, у т. ч. родинних зв’язків із громадянами Росії. Сам Цивінський підтвердив, що всі необхідні перевірки пройшов, але не отримав жодного офіційного пояснення або документів щодо причин відмови. Уряд ухвалив рішення повторно запросити до подання не більше двох кандидатів, які відповідатимуть усім установленим вимогам, включаючи так звані безпекові критерії, хоча такі критерії прямо не передбачені законом про БЕБ.

Конкурсна комісія, однак, вирішила не переглядати кандидатуру Цивінського, та не має можливості повторного розгляду — закон цього не передбачає.

24 липня документи на призначення Олександра Цивінського, який переміг у конкурсі на посаду директора Бюро економічної безпеки України, повторно внесли до Кабміну.

У Європейській комісії вимагають від Києва щонайшвидше призначити керівника Бюро економічної безпеки відповідно до закону, наголосивши, що реформа БЕБ – частина ширших зобов'язань у процесі вступу до ЄС.