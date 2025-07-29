Реформа є частиною зобовʼязань України в межах євроінтеграції: Єврокомісія вимагає призначити керівника БЕБ згідно з законом

Про це заявив речник ЄК, передає "Європейська правда".

"Київ повинен якнайшвидше призначити директора Бюро економічної безпеки України відповідно до закону про реформування БЕБ та чинних процедур відбору і призначення. Це необхідно для просування реформи БЕБ та забезпечення його незалежного та ефективного функціонування", – сказав він.

Речник також підкреслив, що у звіті Єврокомісії 2024 року стосовно розширення блоку нагадують про потребу швидкої імплементації закону про БЕБ, зокрема шляхом прозорого процесу відбору на основі особистих заслуг.

Що передувало

Конкурс на посаду керівника Бюро економічної безпеки 24 червня виграв детектив НАБУ Олександр Цивінський, який був одним із керівників операції "Чисте місто".

Однак кандидатуру Олександра Цивінського, який переміг у конкурсі на посаду директора БЕБ, не підтримав Кабмін — причиною стала наявність даних Служби безпеки України, що стосуються питань національної безпеки, у т. ч. родинних зв’язків із громадянами Росії. Сам Цивінський підтвердив, що всі необхідні перевірки пройшов, але не отримав жодного офіційного пояснення або документів щодо причин відмови. Уряд ухвалив рішення повторно запросити до подання не більше двох кандидатів, які відповідатимуть усім установленим вимогам, включаючи так звані безпекові критерії, хоча такі критерії прямо не передбачені законом про БЕБ.

Конкурсна комісія, однак, вирішила не переглядати кандидатуру Цивінського, та не має можливості повторного розгляду — закон цього не передбачає.

24 липня документи на призначення Олександра Цивінського, який переміг у конкурсі на посаду директора Бюро економічної безпеки України, повторно внесли до Кабміну.