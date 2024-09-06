Кабмін пропонує приймати на офіцерські посади в Силах оборони іноземців

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Він зазначив, Кабмін схвалив законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України". Він пропонує визначити можливість комплектування посад офіцерського складу у ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії іноземцями та особами без громадянства.

Також пропонують внести зміни до Закону України "Про розвідку", щоб на військову службу до розвідувального органу Міноборони могли вступати іноземці та особи без громадянства до закінчення в державі особливого періоду.

Водночас уряд пропонує, аби вʼїзд і виїзд з України для іноземців і людей без громадянства, які служать у ЗСУ, Державній спецслужбі транспорту та Нацгвардії, здійснювався за паспортом і військово-обліковим документом (службовим посвідченням).