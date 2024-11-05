"Хочемо чи ні — ми народжені для війни": адвокатка й військова 92-ї ОШБр Закревська про обов'язкову мобілізацію жінок

Про це вона заявила в інтерв'ю hromadske.

Вона підкреслила, що дефіцит особового складу ЗСУ, навіть для покриття втрат, робить неможливим встановлення чітких термінів служби. Замість цього Закревська пропонує покращити систему ротації та активізувати мобілізаційні заходи, включно з мобілізацією жінок.

"Очевидно, вже давно потрібно оголосити обов’язкову мобілізацію жінок, - зазначила адвокатка. - Звісно, це не закриє питання поповнення повністю, але без цього вже також ніяк".

Вона також наголосила на необхідності ротації військовослужбовців, аби забезпечити їм реальний відпочинок та можливість повернутися додому, а не перебувати в пунктах постійної дислокації.

"Хочемо ми чи ні — ми народжені для війни. І від нас залежить, чи наші діти також народжуються для війни. Цей вибір дуже простий: окупація, еміграція або спротив. Я обираю спротив. І насправді єдиний чесний вибір саме громадянина держави — це спротив", - підсумувала Закревська.

Мобілізація жінок в Україні: є чи нема й кого стосується

Влітку 2024 року було внесено зміни до законодавства, відповідно до яких жінки, що мають низку медичних спеціальностей, повинні обов'язково бути на військовому обліку.

Перелік цих спеціальностей є тут.

Що ж стосується тих жінок, які мають інші спеціальності, то їхня мобілізація наразі відбувається на добровільній основі.