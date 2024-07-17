"Хотів дитину": у Кременчуку затримали чоловіка, який викрав немовля з пологового
У Полтавській області поліція затримала людину, яку підозрюють у викраденні новонародженої дитини з Кременчуцького перинатального центру
Про це інформує Національна поліція.
Зазначається, що камери спостереження зафіксували, як із закладу виходила жінка з великим пакунком. Оперативники встановили, що підозрюваною є 25-річна трансгендерна людина.
За даними поліції, вона пояснила свій учинок тим, що дуже хотіла дитину, але не може народити, тому вдалася до викрадення.
Як зазначив начальник Головного управління Нацполіції на Полтавщині Євген Рогачов, наразі з дитиною все добре, правоохоронці повернули малюка матері до перинатального центру.
Нині триває досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих за статтями про викрадення малолітньої та службову недбалість, що спричинили тяжкі наслідки. За скоєне загрожує від 5 до 10 років за ґратами.
- Нагадаємо, 14 липня у Кременчуку з пологового будинку зникло немовля: поліція влаштувала масові перевірки в місті.
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