"Київ із подачі західних кураторів продовжує "гнати на забій" солдатів": добірка російських фейків за 9 січня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 9 січня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Ворожі TG-канали, цитуючи заяву міністра оборони РФ, написали: "США холоднокровно намагаються реалізувати свої амбіції на світове лідерство коштом українців".

Маніпуляція: Речник Путіна Д. Пєсков заявив: "Військові РФ зроблять все, щоб ліквідувати загрозу, подібну до обстрілу Бєлгорода ЗСУ касетними снарядами".

Маніпуляція: Міністр оборони РФ С. Шойгу заявив: "Київ із подачі західних кураторів продовжує "гнати на забій" солдатів, але це не змінить ситуацію, а лише затягне військовий конфлікт".