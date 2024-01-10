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"Київ із подачі західних кураторів продовжує "гнати на забій" солдатів": добірка російських фейків за 9 січня

10 січня, 2024 середа
03:25
Суспільство Дмитро Пєсков

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 9 січня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 9 січня росіяни запустили три великих обмани. 

Маніпуляція: Ворожі TG-канали, цитуючи заяву міністра оборони РФ, написали: "США холоднокровно намагаються реалізувати свої амбіції на світове лідерство коштом українців".

Маніпуляція: Речник Путіна Д. Пєсков заявив: "Військові РФ зроблять все, щоб ліквідувати загрозу, подібну до обстрілу Бєлгорода ЗСУ касетними снарядами".

Маніпуляція: Міністр оборони РФ С. Шойгу заявив: "Київ із подачі західних кураторів продовжує "гнати на забій" солдатів, але це не змінить ситуацію, а лише затягне військовий конфлікт".

  • Росіяни також поширюють фейк про те, що українська делегація, яка відвідає Всесвітній економічний форум у Давосі, "випрошуватиме" там нові воєнні кредити у світового бізнесу замість на державні землі та активи.
Україна
Росія
ЗСУ
Дмитро Пєсков
Війна з Росією
Сергій Шойгу
фейк
США
Бєлгород
пропаганда
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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