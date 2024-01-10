"Київ із подачі західних кураторів продовжує "гнати на забій" солдатів": добірка російських фейків за 9 січня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 9 січня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 9 січня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Ворожі TG-канали, цитуючи заяву міністра оборони РФ, написали: "США холоднокровно намагаються реалізувати свої амбіції на світове лідерство коштом українців".
Маніпуляція: Речник Путіна Д. Пєсков заявив: "Військові РФ зроблять все, щоб ліквідувати загрозу, подібну до обстрілу Бєлгорода ЗСУ касетними снарядами".
Маніпуляція: Міністр оборони РФ С. Шойгу заявив: "Київ із подачі західних кураторів продовжує "гнати на забій" солдатів, але це не змінить ситуацію, а лише затягне військовий конфлікт".
- Росіяни також поширюють фейк про те, що українська делегація, яка відвідає Всесвітній економічний форум у Давосі, "випрошуватиме" там нові воєнні кредити у світового бізнесу замість на державні землі та активи.
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