Росіяни поширюють фейк, що українська делегація проситиме у Давосі нові воєнні кредити взамін на державні землі та активи
Росіяни поширюють фейк про те, що українська делегація, яка відвідає Всесвітній економічний форум у Давосі, "випрошуватиме" там нові воєнні кредити у світового бізнесу взамін на державні землі та активи
Про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації.
Зазначається, що ключовою метою участі української делегації є у Давоському форумі є реалізація Української формули миру.
"Зокрема, в Давосі запланована зустріч радників із національної безпеки та політичних радників лідерів України і Великої Британії з питання реалізації Української формули миру, а також інші важливі зустрічі", - йдеться у повідомленні.
Натомість росіяни стверджують, що українська делегація "випрошуватиме у світового бізнесу нові воєнні кредити", за які "українська влада хоче віддати державні "землі та активи".
Також у Центрі протидії дезінформації нагадують, що це вже не перша спроба росіян маніпулювати темою "розпродажу української землі", це почалося ще у 2020 році.
Всесвітній економічний форум у Давосі відбудеться з 15 по 19 січня.
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9 січня повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський у середині січня може відвідати Швейцарію та форум у Давосі.
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