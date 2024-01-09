Росіяни поширюють фейк, що українська делегація проситиме у Давосі нові воєнні кредити взамін на державні землі та активи

Про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації.

Зазначається, що ключовою метою участі української делегації є у Давоському форумі є реалізація Української формули миру.

"Зокрема, в Давосі запланована зустріч радників із національної безпеки та політичних радників лідерів України і Великої Британії з питання реалізації Української формули миру, а також інші важливі зустрічі", - йдеться у повідомленні.

Натомість росіяни стверджують, що українська делегація "випрошуватиме у світового бізнесу нові воєнні кредити", за які "українська влада хоче віддати державні "землі та активи".

Також у Центрі протидії дезінформації нагадують, що це вже не перша спроба росіян маніпулювати темою "розпродажу української землі", це почалося ще у 2020 році.

Всесвітній економічний форум у Давосі відбудеться з 15 по 19 січня.