Київ потрапив до топ-10 найгірших для життя міст за оцінкою The Economist

Про це йдеться в рейтингу The Economist "Найпридатніші для життя міста світу у 2024 році".

Рейтинг базується на п'ятьох критеріях: стабільність, охорона здоров'я, культура та навколишнє середовище, освіта та інфраструктура. Дослідження відбувалося у 173 містах.

Очолює рейтинг найкращих для життя міст Відень. Столиця Австрії отримала найвищі бали у всіх категоріях, окрім категорії "Культура та навколишнє середовище" через відсутність великих спортивних подій. У п'ятірку лідерів також увійшли Копенгаген, Цюрих, Мельбурн та Калгарі, Женева і Сідней (останні три набрали однакову кількість балів).

Водночас у десятку найгірших для життя міст потрапила столиця України - Київ. Він опинився на 165 місці, оточений столицею Венесуели містом Каракас та Порт-Морсбі - столицею Папуа Нової Гвінеї. Найменш придатною для життя виявилася столиця Сирії - Дамаск.