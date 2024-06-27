Київ потрапив до топ-10 найгірших для життя міст за оцінкою The Economist
У 2024 році Київ потрапив у десятку найгірших для життя міст за оцінкою The Global Liveability Index від британського видання The Economist. За рік столиця України опустилася на два пункти
Про це йдеться в рейтингу The Economist "Найпридатніші для життя міста світу у 2024 році".
Рейтинг базується на п'ятьох критеріях: стабільність, охорона здоров'я, культура та навколишнє середовище, освіта та інфраструктура. Дослідження відбувалося у 173 містах.
Очолює рейтинг найкращих для життя міст Відень. Столиця Австрії отримала найвищі бали у всіх категоріях, окрім категорії "Культура та навколишнє середовище" через відсутність великих спортивних подій. У п'ятірку лідерів також увійшли Копенгаген, Цюрих, Мельбурн та Калгарі, Женева і Сідней (останні три набрали однакову кількість балів).
Водночас у десятку найгірших для життя міст потрапила столиця України - Київ. Він опинився на 165 місці, оточений столицею Венесуели містом Каракас та Порт-Морсбі - столицею Папуа Нової Гвінеї. Найменш придатною для життя виявилася столиця Сирії - Дамаск.
- У 2023 році The Global Liveability Index від британського видання The Economist знову включив Київ до рейтингу найкомфортніших міст світу. Втім, він зайняв 163 місце. Укладачі рейтингу пояснили, що такий низький результат спричинений руйнуваннями інфраструктури, через російське вторгнення. Минулого року українську столицю не включили до рейтингу через війну.
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