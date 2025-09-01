Кілеру передали список з 20 прізвищ, - Геращенко про вбивство Андрія Парубія

Таку думку висловила народна депутатка України Ірина Геращенко в етері Еспресо.

"Коли ми дізналися про вбивство, підле вбивство Андрія, тут зразу прослідковується НКВДшний почерк, він вже не міняється століття. А для нас було очевидно, що хто би не стояв за цим страшним цинічним вбивством, пістолет в руки вклала Москва, Кремль. За нашими джерелами в правоохоронних органах, ну, сама інформація, що кілер - це 52-річний чоловік, фактично ровесник Андрія, він з проукраїнського патріотичного середовища і має сина - добровольця, який пішов на війну і дійсно вважається зниклим безвісти. І от росіяни, користуючись цією безвихіддю і психологічним просто розпачем людини, завербували, рік вели його і обіцяли віддати тіло в обмін на цей страшний злочин - вбивство когось з українських політиків. За нашими джерелами в правоохоронних органах, кілеру передали список з 20 прізвищ, за нашими джерелами, там є ще якісь прізвища представників нашої фракції, інші державні діячі. І просто кілер вийшов і вбив Андрія, тому що він вислідив, де він живе", - розповіла вона.

Ірина Геращенко також зазначила, що українські спецслужби від початку повномасштабного вторгнення попереджали Андрія Парубія, що він є в розстрільних списках: "І тому, чому йому не надали охорону, - це питання. Питання, чому кілер, який завербований і супровід йшов через Telegram, чому контррозвідка не спрацювала. Очевидно, що сьогодні контррозвідка, її посилення стає однією з ключових задач".

"Дуже важлива психологічна робота з родинами полонених, загиблих, зниклих безвісти, тому що ми бачимо, що Росія працює в найцинічніший спосіб. Вибачте, в мене зараз навіть аналогія з Голодомором, коли Москва доводила українців до втрати людської подоби. Ну, це щось подібне. І вона буде це робити, щоб підірвати Україну зсередини, щоб дискредитувати все, що для нас святе, щоб дискредитувати родини загиблих, родина військових. Ну, це ж такий багатошаровий страшний сценарій, який ми бачимо. І свідчення цього кілера мають лягти, очевидно, в матеріали для Міжнародного суду проти Путіна, проти його банди, як вони вбивають українських молодих людей на фронті, а потім підривають Україну зсередини. І останнє - Telegram, я хочу нагадати, що Наша фракція давно говорить, що Telegram, як російський месенджер, використовується росіянами для вербовки і таких страшних речей. Має бути прийнятий закон про його деанонімізацію. Не може більше цей месенджер бути анонім. Андрій, це велика втрата для нашої команди, правда", - додала народна депутатка.