На Хмельниччині затримали підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, а також міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк щойно доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Тривають необхідні слідчі дії", - зазначив глава держави.

Він додав, що доручив представити суспільству наявну інформацію.

"Дякую правоохоронцям за оперативну та злагоджену роботу. Всі обставини цього жахливого вбивства мають бути зʼясовані", - резюмував Зеленський.

Подробиці від МВС

За інформацією міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, ймовірного стрільця було затримано у ніч проти 1 вересня на Хмельниччині.

"Багато деталей зараз не буде. Лише скажу, що злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі", - зазначив Клименко.

Він наголосив, що вкотре поліцейські та працівники Служби безпеки України показали високий професійний рівень.

"Через 24 години після вбивства вже вийшли на прямий слід стрільця, а через 36 годин – затримали. Більше деталей згодом буде від поліції", - додав очільник МВС.