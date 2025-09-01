На Хмельниччині затримали підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія
На Хмельниччині затримали підозрюваного у вбивстві громадсько-політичного діяча, колишнього спікера парламенту Андрія Парубія. Наразі тривають необхідні слідчі дії
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, а також міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
"Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк щойно доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Тривають необхідні слідчі дії", - зазначив глава держави.
Він додав, що доручив представити суспільству наявну інформацію.
"Дякую правоохоронцям за оперативну та злагоджену роботу. Всі обставини цього жахливого вбивства мають бути зʼясовані", - резюмував Зеленський.
Подробиці від МВС
За інформацією міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, ймовірного стрільця було затримано у ніч проти 1 вересня на Хмельниччині.
"Багато деталей зараз не буде. Лише скажу, що злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі", - зазначив Клименко.
Він наголосив, що вкотре поліцейські та працівники Служби безпеки України показали високий професійний рівень.
"Через 24 години після вбивства вже вийшли на прямий слід стрільця, а через 36 годин – затримали. Більше деталей згодом буде від поліції", - додав очільник МВС.
- Нагадаємо, 30 серпня у Львові застрелили громадсько-політичного діяча, колишнього спікера парламенту Андрія Парубія. У місті оголосили спецоперацію "Сирена".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.57
- EUR Купівля 47.86Продаж 48.58
- Актуальне
- Важливе