Свідки стверджують, що кілер приїжджав напередодні, стояв під будинком: журналіст Савельєв про вбивство Андрія Парубія
Скоріш за все, в сумці, яку тягнув кілер за собою, був одяг для того, щоб переодягнутися після замаху
Про це в етері Еспресо розповів львівський журналіст Микола Савельєв.
"Станом на зараз з того, що відомо, - найвірогідніше стріляли з пістолета Макарова, слідство вилучило 7 чи 8 гільз, 4 кулі зайшли в груди. Є багато свідків, які стверджують, що кілер приїжджав напередодні за кілька днів, стояв під будинком, трохи під іншим номером, тобто просто вичисляв свою жертву. І ви самі на відео бачили, що він ззаду підійшов та стріляв", - прокоментував журналіст.
На думку Савельєва, що у тій сумці, яку вбивця за собою тягнув, був одяг, в який він переодягнувся після замаху.
- У суботу, 30 серпня, у Львові сталося вбивство колишнього спікера парламенту вбивство Андрія Парубія. За даними правоохоронців, його застрелила людина, одягнена як кур'єр служби доставки. Правоохоронці встановлюють обставини.
