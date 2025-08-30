Свідки стверджують, що кілер приїжджав напередодні, стояв під будинком: журналіст Савельєв про вбивство Андрія Парубія

Про це в етері Еспресо розповів львівський журналіст Микола Савельєв.

"Станом на зараз з того, що відомо, - найвірогідніше стріляли з пістолета Макарова, слідство вилучило 7 чи 8 гільз, 4 кулі зайшли в груди. Є багато свідків, які стверджують, що кілер приїжджав напередодні за кілька днів, стояв під будинком, трохи під іншим номером, тобто просто вичисляв свою жертву. І ви самі на відео бачили, що він ззаду підійшов та стріляв", - прокоментував журналіст.

На думку Савельєва, що у тій сумці, яку вбивця за собою тягнув, був одяг, в який він переодягнувся після замаху.