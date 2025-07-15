"Кланові" пенсії: скільки отримують прокурори з інвалідністю, які далі працюють та як нараховують виплати суддям у відставці

Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев минулого тижня оприлюднив рейтинг найвищих пенсій в Україні: найвище утримання судді 390 тис. грн, найвища пенсія прокурора – 219 тис. грн. "Цифри шокують" – резюмував він. Очевидно, така активність депутата щодо "кланових" пов’язана з тим, що у ВРУ готують до другого читання законопроєкт, щодо обмеження спецпенсій для працівників прокуратури. А він своєю чергою пов’язаний з ненайліпшою ситуацією з бюджетом, а утримання спецпенсіонерів влітає щомісяця у чималу суму.

Середній розмір пенсій, фото: Данило Гетманцев

Як нараховують пенсії прокурорам

Працівники прокуратури мають право на пенсію за вислугу років у розмірі 60% від їхньої середньої місячної зарплати за останні два роки перед призначенням пенсії. При цьому на відміну від усіх інших пенсіонерів, які можуть виходити на пенсії за вислугу років, прокурори не зобов’язані звільнитись з посади. Тобто вони можуть отримувати і зарплату, і пенсії. Власне, законопроєкт, який чекає на друге читання, передбачає, що пенсія за вислугу років може призначатись лише після звільнення.

За даними ПФУ, право на пенсію за вислугу років незалежно від віку мають працівники прокуратури, які на день звернення за призначенням такої пенсії мають не менше 25 років вислуги, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів не менше 15 років.

Після скандалу з викриттям ексголови Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, виявилось, що її "послугами" активно користувались працівники обласної прокуратури. Річ у тім, що прокурори з інвалідністю I або II групи мають право на пенсію з інвалідності у розмірі 60 % суми їхньої місячної заробітної плати, якщо стаж роботи в органах прокуратури не менше 10 років. У законопроєкті пропонують, що пенсії з інвалідності виплачуватимуть відповідно до закону "Про загальнообов’язкове пенсійне страхування", – тобто у такому ж розмірі, як звичайним пенсіонерам.

При цьому за даними народної депутатки Ніни Южаніною, станом на кінець 2024 року при мінімальному окладі в 40 тис. грн середня зарплата прокурора становила 68 тис. грн. Але, звісно, керівники окружних та обласних прокуратур отримують значно вищі суми, тож зможуть претендувати на суттєво вищі пенсії. Скажімо, керівник Волинської обласної прокуратури Віктор Тимчук за 2024 рік задекларував 2 002 940 грн зарплати. Це одна з найбільших виплат серед усіх керівників обласних прокуратур.

Насправді максимальний розмір пенсії в Україні обмежений на рівні 10 прожиткових мінімумів для осіб, що втратили працездатність – на сьогодні це 23 610 грн. Однак користуючись спецзаконом, працівники прокуратури через суд знімають ці обмеження.

За словами першої заступниці міністра соціальної політики Дарина Марчак, 1200 прокурорських пенсіонерів зняли обмеження максимальний розмір пенсії через суди. Середній розмір їхньої пенсії становить 50 600 гривень, що у 10 разів вище, ніж середня пенсія в країні.

Рейтинг найвищих пенсій, фото: Данило Гетманцев

Як нараховують спецпенсії суддям

Відповідно до закону "Про судоустрій та статус суддів", довічне грошове утримання судді у відставці становить 50% суддівської винагороди. Однак за повний рік роботи на посаді судді понад 20 років розмір щомісячного довічного утримання зростає на 2%. Тобто, якщо суддя пропрацював 40 років, то його довічне грошове утримання становитиме 90% його зарплати. Але буває й більше – суддя адміністративного 5 адмінсуду отримує 94%. Одеський окружний адмінсуд зобов`язав Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області перерахувати його щомісячне довічне утримання, яке з урахування прожиткового мінімуму для громадян 3028 грн складає 350112,50 грн, з загальним відсотком розрахунку щомісячного довічного грошового утримання 94% від суми вказаної суддівської винагороди.

Згідно з законом "Про судоустрій і статус суддів" на посаду судді може бути призначений громадянин України, який має не менше як 30 років. Тож напрацювати 40 років саме суддівського стажу – не так уже й легко. Однак судді через суд добиваються того, аби у їхній стаж включати роботу у правоохоронних органах, навчання, а подекуди навіть службу в армії.

За даними Головного управління ПФУ у Львівській області, середній розмір довічного грошового утримання суддів на Львівщині становить 110 785 грн на місяць. На початок року в області було 143 судді пенсіонери. Загалом за даними ПФУ, серед усіх пенсіонерів судді у відставці становлять 0,04%.

Розмір пенсій станом на 1 квітня 2025, фото: ПФУ

До слова, Рада суддів відреагувала на публікацію Гетманцева щодо шокуючого розміру спецпенсій.

"Довічне грошове утримання судді передбачене законом. Воно є тією гарантією, що має стимулювати суддів чесно та віддано служити народові України протягом своєї кар’єри, – йдеться у дописі на сайті Ради суддів. –

Водночас з огляду на статус судової влади як незалежної та аполітичної, ми не можемо собі дозволити оцінювати діяльність народних депутатів на їхніх посадах, а також успішність проведених ними реформ чи процесів виведення бізнесу з тіні. Саме тому утримаємось від таких оцінок у цьому повідомленні".

Крім того, у РСУ заявили, що суди в умовах війни працюють із надмірним навантаженням, браком фінансування та дефіцитом кадрів.

"Зростання кількості суддів, які подають у відставку, значною мірою пов’язують з інформаційними кампаніями, що час від часу з’являються й у висловлюваннях посадовців високого рівня", – йдеться у заяві.

Чому в Україні досі існує система спецпенсій

Насправді в Україні було чимало законів, які передбачали виплату спеціальних пенсій. Це стосується пенсій, які призначено відповідно до Митного кодексу України, законів України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про Національний банк України", "Про Кабінет Міністрів України", "Про дипломатичну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про судову експертизу", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

"Ми у 2015 році скасували всі спецпенсії в Україні. Усіх спецпенсіонерів: міністрів, чиновників, суддів, прокурорів тощо на єдину загальну систему нарахування пенсій. Тобто всі отримували пенсії за законом "Про загальнообов’язково державне пенсійне страхування", – розповідає у коментарі "Еспресо" Павло Розенко, який у 2015 році був міністром соцполітики. – Однак потім виникла ситуація, коли судді через Конституційний суд, а прокурори через спеціальний закон практично повернули собі систему спецпенсій".

При цьому ексміністр уточнює – скасування спецпенсій не означає, що людину позбавили пенсії. Просто замість спецзакону, пенсію мають призначати за єдиним законом "Про загальнообов’язкове пенсійне страхування".

"Тут питання навіть не в економії коштів. Йдеться про декілька сотень мільйонів, бо на сьогодні у нас спецпенсіонерів десь 15 – 20 тисяч. Це питання соціальної справедливості. Ми можемо говорити, що окремі категорії, окремі спеціальності мають мати кращі умови оплати праці, але ж не різні пенсійні системи, – каже Розенко. – На сьогодні у працівника прокуратури значно вища заробітна плата, ніж у вчителя чи лікаря. Це означає, що при загальній системі пенсійного страхування у нього і без спецзакону буде більша пенсія. Але окрема пенсійна система – це несправедливо".

За словами ексміністра, несправедливо, коли усі працівники – чи то вчителі, чи то прокурори і судді, платять зі своєї зарплати однаковий відсоток ЄСВ, а пенсії потім обраховують за різними принципами.

"Чому зараз згадали лише про пенсії прокурорів?Бо це система, яка повністю підконтрольна владі, тому вони не очікують ніякого шуму. А суддівську систему їм треба просто тримати на прив’язі і не дуже дратувати суддівський корпус. Знову подвійні стандарти і договорнячки та відверто нечесна гра, – каже Павло Розенко. – Єдиний виняток, де може бути окрема пенсійна система, – виплати для військовослужбовців. Бо там справді є окремі умови роботи, ризики і стаж зовсім інший, ніж у звичайних працівників. Для всіх інших має бути єдина система пенсійного забезпечення".