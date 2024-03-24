Кличко пообіцяв влітку відкрити Подільський міст для автівок

Про це повідомляє "Економічна правда".

"Наразі на Русанівських садах поряд зі станцією міської електрички "Троєщина-2" підрядник робіт група компаній "Автострада" зводить тунель під насипом залізниці. Він сполучить з'їзд з Подільського мостового переходу з новою дорогою під розворотним кільцем Троєщинського швидкісного трамвая", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проїзд до тунелю здійснюватиметься з проспекту Романа Шухевича, з'їзд з тунелю - у напрямку вулиці Петра Вершигори. Журналісти припускають, що для того, щоб потрапити на Подільський міст, автівкам з Вигурівщини та Троєщини доведеться робити розворот біля торгівельного центру Sky Mall.

Водночас це дозволить частково перекрити на ремонт дорожню частину мосту Метро. Голова департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор каже, що рух мостом для автівок перекриватися не буде.

"Для естакади метро загрози немає, є проблеми з автопроїздами. Будемо підсилювати міст знизу. Під час робіт звужуватимемо смуги, перекидатимемо рух з однієї сторони на іншу, але перекривати повністю не будемо", - заявив Кандибор.