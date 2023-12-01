У Києві відкрили рух Подільсько-Воскресенським мостом для спецтранспорту, екстрених служб та пасажирських автобусів
1 грудня в Києві відкрили рух спецтранспорту, автомобілів екстрених служб та пасажирських автобусів із лівого берега на правий Подільсько-Воскресенським мостовим переходом
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, це зробили для забезпечення життєдіяльності міста під час воєнного стану.
На першому етапі через міст працюватиме автобусний маршрут № 111 за напрямком "Станція метро "Площа Українських Героїв" – станція метро "Лівобережна".
Кличко розповів, що Подільсько-Воскресенський мостовий перехід – це найбільший з обʼєктів транспортної інфраструктури Києва та України, протяжність якого становить понад 10 км.
"Ще кілька років тому першим етапом запуску обʼєкта ми планували і обіцяли забезпечення руху пасажирського автотранспорту. І сьогодні, нарешті, це відбулося! Усім скептикам та тим, хто намагався заблокувати роботи на обʼєкті, скажу одне: шукайте тепер інші приводи для своїх маніпуляцій", - написав мер Києва.
Він додав, що будівництво цього мостового переходу продовжується, адже це важливий об’єкт для життєдіяльності міста, а також для його обороноздатності.
Наступним етапом Департамент транспортної інфраструктури забезпечить проїзд на вулиці Оноре де Бальзака, ці роботи вже тривають. А також вулиці Центральна Садова зроблять ремонт включно з облаштуванням мережі водовідведення. Обидва ремонти планують завершити 2024 року.
Кличко підкреслив, що запуск руху автотранспорту Подільсько-Воскресенським мостом є першим кроком до будівництва метро на Троєщину, частина станцій якого вже існують. За словами мера міста, вони розташовані на нижньому ярусі аркового мосту, а далі метро має піти під землю. Служби активізують роботи з облаштування тунелів, тому що їх суттєво уповільнили пандемія та широкомасштабна війна.
Мер Києва розповів, що наразі відбувається підготовка для подальшого будівництва тунелю під залізничними коліями, а також продовжується зведення насипу земляного полотна на ділянці Русанівських садів з будівництвом гілок метрополітену. Триває монтаж та укрупнення металоконструкцій прогонових будов від Центральної Садової в бік залізниці. Споруджують підпірні стіни та влаштовують мережу зовнішнього освітлення.
"Отже – автопроїзд ми забезпечили. В кінці наступного року він буде можливим вже і на вулицю Бальзака. А фінальним етапом, найочікуванішим, стане запуск метро на Троєщину!" - наголосив Кличко.
Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko
- 29 січня мер Києва Віталій Кличко заявив, що будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу триває і до кінця цього року автосполучення між лівим та правим берегами відкриють.
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