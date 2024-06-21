Клименко розповів, скільки патрулів виділило МВС для супроводу працівників ТЦК

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в інтерв'ю Радіо Свобода.

За словами міністра, патруль не завжди супроводжує співробітників військкоматів, а лише "за їхнім бажанням і по можливості".

"Ми ж не можемо стільки патрулів організувати. У нас ще є реагування на злочини, на повідомлення по території держави. Тобто ми виділяємо кожного дня кількасот патрулів по території нашої держави для того, щоб працювати зі співробітниками ТЦК. На сьогодні кількість таких патрулів доходить до п'ятисот. ​Це максимально, що ми можемо сьогодні зробити. Я вам точно скажу - 513", - заявив Клименко.

Зазначається, що під час супроводу співробітників ТЦК "усі дії як працівника ТЦК, так і працівника поліції, так і громадянина, обов'язково мають фільмуватися на бодікамеру поліцейського".

Натомість поліцейські мають виступати "арбітрами" в разі конфлікту між працівниками ТЦК і громадянами.