Коли повернеться спека: прогноз погоди в Україні від Наталки Діденко на вихідні 6 - 7 липня

Про це повідомляє Наталка Діденко.

Зазначається, що у суботу температура трохи спаде навіть у східній частині - +35...+37 °C коротко зміняться на +30...+32 °C.

У більшості областей завтра передбачається +26...+29 °C. Найспекотнішим лише залишиться південь України - там пануватимуть +30...+35 °C.

Прогноз на найближчі дні

У неділю, 7 липня, спека знову охопить всю територію країни. Температура повітря сягатиме +30...+35 °C, хіба що у північних областях буде легше дихати - +26...+29 °C.

Водночас домінування антициклону унеможливить серйозні опади у регіонах, тож вихідними повсюди переважатиме суха погода з високою пожежною небезпекою.

Уже з понеділка і впродовж усього наступного тижня спека в Україні посилиться. Температура повітря досягатиме впродовж дня +33...+37 °C, на півдні, сході та в більшості центральних областей буде +34...+39 °C, місцями до +40 °C.

Погода у столиці

У Києві 6 - 7 липня побуде досить комфортна погода з +27...+29 °C. Дощів також не очікується.

Синоптикиня наголошує, що надалі спека в столиці посилиться.