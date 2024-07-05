Коли повернеться спека: прогноз погоди в Україні від Наталки Діденко на вихідні 6 - 7 липня
У суботу, 5 липня, температура повітря майже по всій території України очікується комфортною. Проте надалі, з початку нового тижня, спекотна і суха погода повернеться до більшості регіонів
Про це повідомляє Наталка Діденко.
Зазначається, що у суботу температура трохи спаде навіть у східній частині - +35...+37 °C коротко зміняться на +30...+32 °C.
У більшості областей завтра передбачається +26...+29 °C. Найспекотнішим лише залишиться південь України - там пануватимуть +30...+35 °C.
Прогноз на найближчі дні
У неділю, 7 липня, спека знову охопить всю територію країни. Температура повітря сягатиме +30...+35 °C, хіба що у північних областях буде легше дихати - +26...+29 °C.
Водночас домінування антициклону унеможливить серйозні опади у регіонах, тож вихідними повсюди переважатиме суха погода з високою пожежною небезпекою.
Уже з понеділка і впродовж усього наступного тижня спека в Україні посилиться. Температура повітря досягатиме впродовж дня +33...+37 °C, на півдні, сході та в більшості центральних областей буде +34...+39 °C, місцями до +40 °C.
Погода у столиці
У Києві 6 - 7 липня побуде досить комфортна погода з +27...+29 °C. Дощів також не очікується.
Синоптикиня наголошує, що надалі спека в столиці посилиться.
- У п'ятницю, 5 липня, в Україні прогнозувалася спекотна погода, а в деяких регіонах можливі дощі.
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