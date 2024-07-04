Наталка Діденко розповіла, де 5 липня можливі дощі та коли спека сягне +40 °C
У п’ятницю, 5 липня, в Україні прогнозується спекотна погода, в деяких регіонах можливі дощі. Наступного тижня температура в країні місцями може сягнути +40 °C
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Вона зазначила, що сильна спека триватиме в Україні весь наступний тиждень.
"Максимальна температура повітря становитиме +33…+37 °C, на півдні, сході та в багатьох центральних областях +35…+39 °C, місцями ймовірно до +40 °C", - написала вона.
Також вона зазначила, що домінуватиме суха погода з високою пожежною небезпекою.
Погода 5 липня
У п’ятницю, 5 липня очікується потепління у західних областях: +23…+27 °C. Місцями пройдуть короткочасні грозові дощі.
На півночі України також вдень +24…+29 °C. Є ймовірність локальних дощів.
У центральних областях - без істотних опадів. Вдень очікується +25…+30 °C, на Дніпропетровщині до +33…+35 °C.
На півдні України повітря прогріється до +29…+33 °C, у Запорізькій області до +35 °C.
На сході буде найспекотніше: максимально вдень +33…+37 °C. Проте 5 липня ввечері можуть пройти дощі з грозами.
Погода у Києві
У столиці 5 липня передбачається температура повітря +25…+26 °C. Є невелика ймовірність короткочасного грозового дощу.
Вихідними 6-7 липня в Україні буде сухо та сонячно
Сильна спека очікується на сході, півдні та в центрі +32…+37 °C.
На заході 6-7 липня буде +26…+32 °C.
На півночі +28…+32 °C.
Фото: t.me/PohodaNatalka
- 11 квітня в столиці України зафіксували два температурні рекорди.
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