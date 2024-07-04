Наталка Діденко розповіла, де 5 липня можливі дощі та коли спека сягне +40 °C

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Вона зазначила, що сильна спека триватиме в Україні весь наступний тиждень.

"Максимальна температура повітря становитиме +33…+37 °C, на півдні, сході та в багатьох центральних областях +35…+39 °C, місцями ймовірно до +40 °C", - написала вона.

Також вона зазначила, що домінуватиме суха погода з високою пожежною небезпекою.

Погода 5 липня

У п’ятницю, 5 липня очікується потепління у західних областях: +23…+27 °C. Місцями пройдуть короткочасні грозові дощі.

На півночі України також вдень +24…+29 °C. Є ймовірність локальних дощів.

У центральних областях - без істотних опадів. Вдень очікується +25…+30 °C, на Дніпропетровщині до +33…+35 °C.

На півдні України повітря прогріється до +29…+33 °C, у Запорізькій області до +35 °C.

На сході буде найспекотніше: максимально вдень +33…+37 °C. Проте 5 липня ввечері можуть пройти дощі з грозами.

Погода у Києві

У столиці 5 липня передбачається температура повітря +25…+26 °C. Є невелика ймовірність короткочасного грозового дощу.

Вихідними 6-7 липня в Україні буде сухо та сонячно

Сильна спека очікується на сході, півдні та в центрі +32…+37 °C.

На заході 6-7 липня буде +26…+32 °C.

На півночі +28…+32 °C.

Фото: t.me/PohodaNatalka