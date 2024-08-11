Коли в Україні очікується підвищення температури: прогноз від Наталки Діденко

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

У понеділок Україна належатиме до зони впливу антициклону, що спричинить суху і сонячну погоду. Проте найближчої ночі та завтра вранці є ймовірність локальних дощів у північних областях та на північному сході.

Температура повітря 12 серпня протягом дня очікується +24...+29 °C, у південній частині +28...+32 °C.

Погода у столиці

У Києві в понеділок опадів не очікується, хіба найближчої ночі пройде невеликий дощ.

Північно-західний вітер буде помірним, вночі та вранці рвучким.

Максимальна температура завтра коливатиметься близько +25 °C.

Синоптикиня також наголошує, що підвищення температури повітря в Україні ймовірне з 16-17 серпня.