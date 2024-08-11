Коли в Україні очікується підвищення температури: прогноз від Наталки Діденко
У понеділок, 12 серпня, у більшості областей України пануватиме сонячна і суха погода. Проте наприкінці тижня очікується значне підвищення температури повітря
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
У понеділок Україна належатиме до зони впливу антициклону, що спричинить суху і сонячну погоду. Проте найближчої ночі та завтра вранці є ймовірність локальних дощів у північних областях та на північному сході.
Температура повітря 12 серпня протягом дня очікується +24...+29 °C, у південній частині +28...+32 °C.
Погода у столиці
У Києві в понеділок опадів не очікується, хіба найближчої ночі пройде невеликий дощ.
Північно-західний вітер буде помірним, вночі та вранці рвучким.
Максимальна температура завтра коливатиметься близько +25 °C.
Синоптикиня також наголошує, що підвищення температури повітря в Україні ймовірне з 16-17 серпня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.9 Купівля 40.9Продаж 41.37
- EUR Купівля 44.61Продаж 45.28
- Актуальне
- Важливе