Комітет ВР підтримав постанову про відсторонення Безуглої від засідань парламенту

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"З третього разу Регламентний комітет все ж таки проголосував мою постанову про вилучення Марʼяни Безуглої з засідання Верховної Ради…. за системне порушення регламенту та антисоціальну поведінку", – поінформував він.

За його словами, Безугла сьогодні не зʼявилася на засіданні. Водночас завтра, 21 серпня, відбудеться голосування в залі.