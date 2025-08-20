Комітет ВР підтримав постанову про відсторонення Безуглої від засідань парламенту
Регламентний комітет підтримав постанову про вилучення нардепки Марʼяни Безуглої з засідань Верховної Ради через порушення та її поведінку
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
"З третього разу Регламентний комітет все ж таки проголосував мою постанову про вилучення Марʼяни Безуглої з засідання Верховної Ради…. за системне порушення регламенту та антисоціальну поведінку", – поінформував він.
За його словами, Безугла сьогодні не зʼявилася на засіданні. Водночас завтра, 21 серпня, відбудеться голосування в залі.
- Раніше заступниця голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що має синдром Аспергера, через який вона "дещо інакше" відчуває емоції.
