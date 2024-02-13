Компанія-виробник бронежилетів "Балістика" повідомила про обшуки
Компанія "Балістика" сьогодні, 13 лютого, повідомила, що в її офісі відбуваються обшуки
Про це йдеться на facebook-сторінці "Балістки.
"Друзі, на жаль через обшуки на нашому офісі, Шоурум на Героїв Севастополя не працює. Також не працює техпідтримка в інтернет- магазині. Про відновлення роботи компанії попередимо окремо", – зазначено в повідомленні.
Щодо причин слідчих дій засновник компанії Сергій Довгий зазначив, що обшук відбувається за заявою про злочин.
Компанія "Балістика" є ліцензованим виробником бронезахисту в Україні, вона поставляє засоби індивідуального балістичного захисту і для державних, і для комерційних структур.
ТМ «Балістика» є офіційним виробником продукції для ЗСУ та постачальником по замовленнях державних організацій. Є постійним членом Об'єднання українських виробників балістичного захисту.
Крім виробництва бронежилетів, компанія займається пошиттям тактичного спорядження. Засновником компанії є Олександр Довгий.
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