Компанія-виробник бронежилетів "Балістика" повідомила про обшуки

Про це йдеться на facebook-сторінці "Балістки.

"Друзі, на жаль через обшуки на нашому офісі, Шоурум на Героїв Севастополя не працює. Також не працює техпідтримка в інтернет- магазині. Про відновлення роботи компанії попередимо окремо", – зазначено в повідомленні.

Щодо причин слідчих дій засновник компанії Сергій Довгий зазначив, що обшук відбувається за заявою про злочин.

Компанія "Балістика" є ліцензованим виробником бронезахисту в Україні, вона поставляє засоби індивідуального балістичного захисту і для державних, і для комерційних структур.

ТМ «Балістика» є офіційним виробником продукції для ЗСУ та постачальником по замовленнях державних організацій. Є постійним членом Об'єднання українських виробників балістичного захисту.

Крім виробництва бронежилетів, компанія займається пошиттям тактичного спорядження. Засновником компанії є Олександр Довгий.