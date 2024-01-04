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Виробник військових аптечок Київгума заявив про обшуки та підозри від СБУ

4 січня, 2024 четвер
20:01
Суспільство

Гендиректор ТОВ "Київгума" Андрій Острогруд заявив про візит на підприємство представників СБУ з обшуками та оголошення підозри одному з засновників та директорів компаній

Про це Острогруд написав у Facebook.

"Сьогодні з 7 ранку в компанії ТОВ "Київгума" та її дочірніх компаніях, а також у засновників проходять обшуки, вручають підозри! Паралізована робота компанії!" - написав Острогруд.

Гендиректор підприємства додав, що перебуває за кордоном, а також зазначив, що правоохоронці нібито інкримінують держзраду, проте не уточнив кому саме.

"Я особисто на жаль (а можливо і на щастя), знаходжусь з 28.12.23 у відрядженні за кордоном і звісно фізично не можу бути присутнім на обшуках. Судові ухвали датовані ще 22.12.23 р., а прийшли чомусь тільки зараз! Обшуки проводяться одночасно за 6 адресами (це те, що наразі відомо), вже підписали підозру одному з засновників та директорів компаній. ... Ми впевненні, що спростуємо всі сфабриковані докази та сумнівні підстави відкриття цієї справи (а наразі нам вже інкримінують "держзраду")", - написав Острогруд.

Дії правоохоронців Острогруд назвав тиском на компанію.

Крім того, гендиректор Київгуми заявив, що під час обшуків йому приходили смс із застереженнями про відповідальність за "поширення відео роботи сил безпеки та оборони".

"Мені двічі "нагадали смс в тел", щоб я "не розголошував їх роботу" (дуже дивно отримати такі дві смс саме зараз під час обшуків)", - написав Острогруд.

Фото: Facebook-сторінка Андрія Острогруда


Пізніше гендиректор Київгуми повідомив, про завершення обшуку.

"Обшук у компанії вже завершується! Компанія ТОВ "Київгума" завжди була публічною та прозорою, тож ми одразу по приходу правоохоронців працювали конструктивно! Нами було надано доступ до всіх кабінетів, до всіх документів, до серверів компанії, а також всі необхідні матеріали, доступ до необхідної інформації для об'єктивного розслідування в рамках провадження. Відмічу що і працівники СБУ, реагуючи на відкритість, працювали коректно, в рамках процесуальної процедури. Двері не ламали, сервери не вилучали! Надалі працюємо разом для об'єктивного з'ясування!" - написав Острогруд.

Пресслужба Київгуми зазначила, що Андрій Острогруд є одним з ініціаторів громадського руху "Маніфест 42", спрямованого на протидію корупційного тиску на бізнес з боку тилових силовиків.

Сайт Київгуми повідомляє, що підприємство виробляє понад 4 тис. найменувань продукції з гуми, латексу, силікону, ПВХ, ТЕП та пластмаси для всіх галузей промисловості і народного господарства, у тому числі аптечки для військових.

Еспресо звернулося до СБУ за коментарем щодо зазначених подій, проте станом на 20:00 четверга 4 січня відповіді не отримало.

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