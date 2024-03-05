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Комуністи РФ просять ФСБ перевірити причетність західних спецслужб до смерті Сталіна

5 березня, 2024 вiвторок
11:33
Суспільство Росія, РФ, Сталін, РПЦ

Партія "Комуністи Росії" звернулася до ФСБ та Генеральної прокуратури РФ з проханням перевірити можливу причетність західних спецслужб до смерті радянського диктатора Йосифа Сталіна

Про це заявив голова партії Сергій Малінкович, інформує російське пропагандиське видання РІА "Новости".

"У 71-у річницю з дня смерті Й. В. Сталіна партія звернулася до Генеральної прокуратури РФ і ФСБ з проханням перевірити можливу причетність західних спецслужб до смерті Йосифа Віссаріоновича Сталіна, оскільки дуже багато свідчень сучасників Сталіна говорять про можливе отруєння вождя радянських народів агентами впливу заходу", - зазначає Малінкович.

5 березня комуністи у Москві також планували покласти квіти до погруддя диктатора, який організував низку масових винищень українців у ХХ столітті.

  • 15 серпня у РФ відкрили пам'ятник Сталіну: його освячували попи РПЦ, які подякували диктатору за "чисельних новомучеників".
  • Також у лютому в російському Волгограді напередодні 80-ї річниці перемоги СРСР у Сталінградській битві відкрили памʼятники Сталіну та маршалам Жукову й Василевському. Їх встановили напередодні візиту в місто Володимира Путіна.
Теги:
Росія
комуністи
ФСБ
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