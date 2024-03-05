Комуністи РФ просять ФСБ перевірити причетність західних спецслужб до смерті Сталіна

Про це заявив голова партії Сергій Малінкович, інформує російське пропагандиське видання РІА "Новости".

"У 71-у річницю з дня смерті Й. В. Сталіна партія звернулася до Генеральної прокуратури РФ і ФСБ з проханням перевірити можливу причетність західних спецслужб до смерті Йосифа Віссаріоновича Сталіна, оскільки дуже багато свідчень сучасників Сталіна говорять про можливе отруєння вождя радянських народів агентами впливу заходу", - зазначає Малінкович.

5 березня комуністи у Москві також планували покласти квіти до погруддя диктатора, який організував низку масових винищень українців у ХХ столітті.