Про це пише телеграм-канал Sota.

Організатором виступив фонд "Російський витязь", який раніше пропонував перейменувати Волгоград на Сталінград.

На церемонію відкриття прийшли понад сотню людей. Серед них політик Сергій Бабурін, телеведуча Марія Шукшина та представники православної церкви, які освятили пам'ятник.

Отець Антоній, який проводив обряд освячення, визнав, що в роки правління Сталіна було вбито велику кількість священників. Зате, за словами Антонія, "завдяки цьому ми маємо безліч новомучеників". Марія Шукшина у своєму виступі назвала Сталіна "богоданим вождем".

У промовах на відкритті пам'ятника кілька разів звучали порівняння Великої Вітчизняної війни із нинішньою війною в Україні. "Як солдату, удостоєному звання героя СРСР за дії при визволенні Запоріжжя у 1943 році, мені гірко, що нині в тих краях знову йде битва проти нацизму", – написав сторічний ветеран ВВВ Борис Кравцов у зверненні, яке зачитав політик Сергій Бабурін.

Також сьогодні у Великих Луках пройшов пікет проти встановлення пам'ятника, пише "Товариство Меморіал". Чи було пікетника затримано, невідомо.