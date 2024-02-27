Короля Норвегії Гаральда V госпіталізували з інфекцією у Малайзії
Король Норвегії Гаральд V був госпіталізований з інфекцією у Малайзії, де він перебував на відпочинку під час приватної поїздки
Про це пише Reuters.
87-річний норвезький монарх перебуває у приватній поїздці у Південно-Східній Азії. Як повідомили у заяві королівської родини, король захворів під час свого відпочинку.
"Його величність король захворів під час свого відпочинку в Малайзії, і його госпіталізовано з інфекцією. Король отримує хороший догляд як від малайзійського, так і від норвезького медичного персоналу", — уточнили в королівській родині.
Король Гаральд V є церемоніальним главою Норвегії з 1991 року і є найстарішим живим монархом Європи. За останні роки він неодноразово потрапляв до лікарні з інфекціями, а також переніс операцію на серці.
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