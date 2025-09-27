Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Куди найкраще поїхати в світі та Україні: гайд до Всесвітнього дня туризму
Огляд

Куди найкраще поїхати в світі та Україні: гайд до Всесвітнього дня туризму

Тетяна Яворська
27 вересня, 2025 субота
14:12
Суспільство Подорожі

В Україні та світі 27 вересня відзначають всесвітній день туризму

Зміст

Згідно зі статистикою Всесвітньої туристичної організації, за попередній рік міжнародний туристичний потік повернувся до показників доковідного часу – 1,4 мільярда відвідувачів у всьому світі.

У огляді читайте, які країни відвідують найчастіше, та десятку найтуристичніших із них.

Які 10 країн найчастіше відвідують туристи

Світовим туристичним лідером є Франція. Цю європейську країну за рік у середньому відвідує 90 мільйонів туристів з усього світу.

15 мільйонів туристів відвідують щороку лише Париж. Також найчастіше їдуть до Марселю і Лурду. Користуються популярністю гастрономічні маршрути у невеликих селах з мальовничою місцевістю. Піковий період туристичного сезону – весна-літо.

Париж

Париж, фото: Відкриті джерела

 

Наступна країна, яку дуже полюбляють туристи – сонячна Іспанія. Її відвідує 84 мільйони туристів на рік. Козирями країни називають сонце, море, чудову погоду та смачну їжу. Але не потрібно забувати також про культуру, традиції та мистецтво. В середньому кожен турист витрачає тут на відпустку близько 1000 доларів. Найвідоміші міста Іспанії – Мадрид, Барселона, Севілья.

Третю сходинку цього рейтингу займають Сполучені Штати Америки. Щороку тут буває 79 мільйонів туристів з усього світу.

Існує багато причин, щоб вирішити відвідати Сполучені Штати – робота, вражаючі краєвиди хмарочосів, захоплююча природа, пустелі, азартні ігри і розваги. Найвідоміші міста Сполучених Штатів Нью-Йорк, Вашингтон, Лас-Вегас. Їдуть сюди туристи найчастіше навесні.

Лідером туризму в Азії є Китай. Ця країна посідає четверте місце серед найбільш відвідуваних.

Країна з тисячолітньою культурою та промисловістю увійшла до цього списку навіть попри те, що там шалений рівень забруднення. Найбільш густонаселена країна планети поступово перетворюється на одну з найбільш туристичних. Найвідвідуваніші напрямки – Пекін, Шанхай, Сіань. Країну відвідує до 66 мільйонів туристів щороку.

Майже так само туристів щорічно прибуває до Італії – 64-66 мільйонів.

Тут нічого не бракує: ані моря, ані гір чи озер, сільської місцевості, традицій, культури, природи, мистецтва та смачної їжі. Найбільш відвідувані міста: Рим, Мілан та, звісно ж – Венеція.

 

Венеція, Італія

Венеція, Італія, фото: pexels

 

Ще одна морська країна, яка розкинулась між Європою та Азією – Туреччина – також є туристичному рейтингу, на 6 місці. Тут буває до 60 мільйонів туристів щороку. Їх в першу чергу приваблює різноманітний і яскравий Стамбул, Каппадокія та стародавня Троя. Пік відвідування – навесні та восени.

Відразу за Туреччиною – Мексика, що займає 7 сходинку. Тут щорічно буває від 50 до 60 мільйонів туристів. Найчастіше приїжджають взимку та навесні. А серед найбільш відвідуваних напрямків – Мехіко, Канкун, Акапулько.

Ще одна туристична і тепла країна – Таїланд – на почесному 8 місці. ЇЇ відвідують 35-40 мільйонів туристів щороку. Білосніжні пляжі, непересічна природа, архітектура та стародавня культура робить мандрівку незабутньою для найвибагливішого туриста. Розвинувся, як туристичний центр лише у 20 столітті. Найкращий клімат тут буде в період з листопада по лютий.

9 місце за Німеччиною. Це найбільш густонаселена держава Європи. Тут є і багатовікова історія, культура, а також нові тенденції та мистецтво. Німеччина подобається туристам різних вікових груп саме завдяки величезному розмаїттю її пропозицій. Піковий період відвідування – весна та літо. А найбільш відвідуванами напрямками називають Берлін, Мюнхен, Франкфурт-на-Майні.

 

Мюнхен

Мюнхен, фото: з доступних джерел

 

І замикає рейтинг десятку найвідвідуваніших країн у світі – легендарна і древня Великобританія. До неї щорічно приїжджає до 39 мільйонів туристів. Тут приваблива не лише столиця – Лондон. Британська культура унікальна та водночас впізнавана. Найбільш відвідувані напрямки – Лондон, Единбург, Манчестер.

Дані за весь 2025 рік ще не підбиті, тому здебільшого у підрахунках брали до уваги перших півроку.

Туризм в Україні

Відвідують іноземці також Україну, хоч тут і тривають бойові дії от уже впродовж 11 років, а безпекова ситуація – нестабільна. У першій половині 2025 року надходження від туристичного збору в Україні досягли рекордних 142,6 мільйона гривень, що на 33% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, повідомляли на Опендатабот.

Найчастіше приїжджають туристи до Львова – міста кави і легенд. Лідерами є також столиця України – Київ та Івано-Франківська область.

Туристи часто відвідують Бакоту, яку ще називають перлиною Поділля. Це мальовниче місце, яке поєднує природну красу з історичним колоритом. Можна відвідати скельний монастир, збудований власне у скелі. Поплавати на катері та побачити затоку з іншого боку.

Незмінно улюблене місце всіх туристів – Карпати  і усі відомі доступні ту локації. До прикладу – заповідник "Тустань", який цьогоріч святкував 20-річчя. Його за рік відвідали 85 тис. людей.

 

Тустань

фото: Вікіпедія

 

Мальовниче і колоритне містечко Яремче, на Прикарпатті, де є легендарні Скелі Довбуша, цікаві туристичні маршрути, а неподалік – найбільший гірськолижний курорт України.

Популярними туристичними локаціями залишаються середньовічні замки. Кам'янець-Подільська фортеця, оточена каньйоном, заснована у XIV столітті, однак за деякими історичними даними фортифікаційні споруди на цьому місті були ще за часів Київської Русі. За 27 км від неї – величний Хотинський замок, високі стіни якого вражають своєю масштабністю та красою. Серед популярних фортець також Аккерманський замок на Одещині, Замок Любарта в Луцьку та Паланок у Мукачеві на Закарпатті.

Шанувальникам підземного туризму сподобаються Одеські катакомби – унікальна підземна мережа тунелів і проходів, розташована під містом. Під час Другої світової війни катакомби стали притулком для біженців та місцем проведення революційних зборів.Загальна протяжність тунелів становить понад 3000 км, тоді як, скажімо. Паризькі катакомби мають протяжність у 300 км, а Римські - лише 150-170 км.

Ще одна туристична точка – найдовша гіпсова печера світу "Оптимістична" в Тернопільській області. Довжина ходів у ній невідома, але точно перевищує 200 км. При світлі ліхтариків гіпсові різнокольорові кристали переливаються, світяться та ніби змінюють форму

Теги:
Статті
Новини
Світ
Культура
Україна
Європа
туризм
подорожі
Читайте також:
Карта бойових дій за 16-26 вересня
Автор Богдан Бачинський
27 вересня, 2025 субота
Карта бойових дій за період 16-26 вересня: Лиман і Сіверськ на порозі окупації, далі росіяни наступатимуть на Слов’янськ
Автор Катерина Ганжа
26 вересня, 2025 п'ятниця
СБУ затримала доцентку університету, яка коригувала російські удари по Одещині
Автор Тетяна Яворська
25 вересня, 2025 четвер
Скільки відпустки можуть отримати військовослужбовці за новим законом: пояснюємо
Київ
+14.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.21
    Купівля 41.21
    Продаж 41.68
  • EUR
    Купівля 48.22
    Продаж 48.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
27 вересня
14:13
Ексклюзив
медикиня 3 армійського корпусу Софія Янчевська
"Дуже хочеться побачити Україну колись без війни": медикиня 3 АК Софія Янчевська
14:09
Новини компаній
Компанія blago презентувала інновації у будівництві на форумі у Львові: нові можливості для різних груп українців
14:05
У ЗСУ розповіли, чим співак Козловський займався у війську
14:00
OPINION
Що слід розуміти під повідомленнями про "перехоплення" російських літаків
13:33
Ексклюзив
гроші, бюджет
Україна може перекрити дефіцит бюджету на 2026 рік тільки шляхом допомоги партнерів, - Непран
13:21
Китайські безпілотники допомагають Росії воювати з Україною
Над гідроелектростанцією у Фінляндії помітили підозрілий дрон
13:05
Президент федерації самбо Кривого Рогу Євген Понирко
У Кривому Розі розстріляли з автомату президента місцевої федерації самбо, неодноразово судимого Євгена Понирка
12:00
OPINION
Молдовський виклик: чого очікувати Україні
11:53
вогонь, полум'я, пожежа
У Чувашії після атаки БПЛА зупинили нафтоперекачувальну станцію
11:47
Ґанді й війна: чому наш порятунок залежить від цінностей, а не сили
11:46
Ексклюзив
Купʼянськ
Немає потреби повністю закривати трубу в Купʼянську, Силам оборони там дуже легко знищувати ворога, - командир 3-го батальйону бригади "Кара-Даг" Кусков
11:36
Оновлено
РФ атакувала Україну безпілотниками: у Запоріжжі – зруйновано будівлю магазину, на Вінниччині – влучання в критичну інфраструктуру
11:24
таблетки
Росіяни завозять на ТОТ ліки зі спливаючим строком придатності, - "Жовта стрічка"
11:09
землетрус
У Китаї стався землетрус магнітудою 5,6: є постраждалі
11:00
Ексклюзив
Вадим Пристайко
Трамп вважає, що Європа достатньо самостійна, щоби вирішити питання з Росією, - Пристайко
10:56
Огляд
світ, міжнародний огляд
Британський політик визнав проросійські заяви в обмін на хабарі, гроші передавав український екснардеп, Путін посилює гібридну кампанію проти Європи. Акценти світових ЗМІ 27 вересня
10:18
безпілотник, дрон
Невідомі дрони помітили неподалік військово-морської бази у Швеції
10:05
OPINION
Уроки ізраїльських помилок для України
09:21
сили ППО
Сили ППО знешкодили 97 зі 115 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
08:42
Огляд
таблетки
Люди навіть не підозрювали, що вживають психотропи: науковиця про те, чому важливий контроль за дієтичними добавками
08:19
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 186 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 62 штурми
08:16
Огляд
Йога по-українськи, горілка з Архипенком та уламки антиутопії – 5 книг, які утримають ваш баланс
08:10
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин закликав посилити ядерний "щит і меч" для захисту КНДР
08:02
OPINION
Росія блефує чи таки готова до війни?
07:30
Ексклюзив
Вадим Пристайко
В головах лідерів США та Європи ще є думки про спробу відвернути загрозу великої війни, - Пристайко
07:28
На фото втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 970 військових, 39 артсистем і 1 танк
07:20
Огляд
Карта бойових дій за 16-26 вересня
Карта бойових дій за період 16-26 вересня: Лиман і Сіверськ на порозі окупації, далі росіяни наступатимуть на Слов’янськ
07:05
Огляд
дрон Kolibri 13
Дрони як айфони, щоразу нові покращені моделі: що таке Kolibri 13 і чим цей БпЛА відрізняється від попередніх версій
06:50
Фрідріх Мерц
"Ми не перебуваємо у стані війни, але й не живемо у мирі", - Мерц
2025, п'ятниця
26 вересня
23:46
окупанти, оркі, російські солдати
Окупанти просунулись поблизу декількох населених пунктів у трьох областях, - DeepState
23:24
Ексклюзив
Сергій Таран
Повномасштабної війни РФ з Заходом поки не буде, - політолог Таран
23:07
Зеленський і Трамп
Трамп сказав Зеленському, що США відкриті до постачань Україні нової далекобійної зброї, - WSJ
22:06
Оновлено
Віктор Орбан та Володимир Зеленський
Генштаб підтвердив, що дрон, який порушив повітряний простір України, залетів зі сторони Угорщини
21:39
Ексклюзив
на фото: Андрій Іллєнко
На Покровсько-Добропільському напрямку поле бою є великою "сірою зоною", - капітан НГУ Іллєнко
21:30
Ексклюзив
Вадим Пристайко
Наратив України має бути: "Допоможіть нам, ви будете частиною успіху", - Пристайко
21:24
на фото Володимир Зеленський з військовими
Зеленський доручив збільшувати контрактну складову в українській армії
21:12
Ексклюзив
Олег Рибачук
Трамп має продемонструвати Сі Цзіньпіну, що може поставити РФ на місце, - політик Рибачук
21:01
Ексклюзив
ЗСУ
Україна може мати позиції, коли Путін буде змушений сам шукати шляхи угоди чи перемирʼя, - історик Еш
20:56
Володимир Зеленський
"Путін бреше лідерам": Зеленський заявив, що в межах Добропільської наступальної операції РФ зазнала понад 3 тис. втрат особового складу
20:39
Кароль Навроцький
Навроцький підписав закон про допомогу громадянам України в Польщі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV