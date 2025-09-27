Куди найкраще поїхати в світі та Україні: гайд до Всесвітнього дня туризму

Згідно зі статистикою Всесвітньої туристичної організації, за попередній рік міжнародний туристичний потік повернувся до показників доковідного часу – 1,4 мільярда відвідувачів у всьому світі.

У огляді читайте, які країни відвідують найчастіше, та десятку найтуристичніших із них.

Які 10 країн найчастіше відвідують туристи

Світовим туристичним лідером є Франція. Цю європейську країну за рік у середньому відвідує 90 мільйонів туристів з усього світу.

15 мільйонів туристів відвідують щороку лише Париж. Також найчастіше їдуть до Марселю і Лурду. Користуються популярністю гастрономічні маршрути у невеликих селах з мальовничою місцевістю. Піковий період туристичного сезону – весна-літо.

Париж, фото: Відкриті джерела

Наступна країна, яку дуже полюбляють туристи – сонячна Іспанія. Її відвідує 84 мільйони туристів на рік. Козирями країни називають сонце, море, чудову погоду та смачну їжу. Але не потрібно забувати також про культуру, традиції та мистецтво. В середньому кожен турист витрачає тут на відпустку близько 1000 доларів. Найвідоміші міста Іспанії – Мадрид, Барселона, Севілья.

Третю сходинку цього рейтингу займають Сполучені Штати Америки. Щороку тут буває 79 мільйонів туристів з усього світу.

Існує багато причин, щоб вирішити відвідати Сполучені Штати – робота, вражаючі краєвиди хмарочосів, захоплююча природа, пустелі, азартні ігри і розваги. Найвідоміші міста Сполучених Штатів Нью-Йорк, Вашингтон, Лас-Вегас. Їдуть сюди туристи найчастіше навесні.

Лідером туризму в Азії є Китай. Ця країна посідає четверте місце серед найбільш відвідуваних.

Країна з тисячолітньою культурою та промисловістю увійшла до цього списку навіть попри те, що там шалений рівень забруднення. Найбільш густонаселена країна планети поступово перетворюється на одну з найбільш туристичних. Найвідвідуваніші напрямки – Пекін, Шанхай, Сіань. Країну відвідує до 66 мільйонів туристів щороку.

Майже так само туристів щорічно прибуває до Італії – 64-66 мільйонів.

Тут нічого не бракує: ані моря, ані гір чи озер, сільської місцевості, традицій, культури, природи, мистецтва та смачної їжі. Найбільш відвідувані міста: Рим, Мілан та, звісно ж – Венеція.

Венеція, Італія, фото: pexels

Ще одна морська країна, яка розкинулась між Європою та Азією – Туреччина – також є туристичному рейтингу, на 6 місці. Тут буває до 60 мільйонів туристів щороку. Їх в першу чергу приваблює різноманітний і яскравий Стамбул, Каппадокія та стародавня Троя. Пік відвідування – навесні та восени.

Відразу за Туреччиною – Мексика, що займає 7 сходинку. Тут щорічно буває від 50 до 60 мільйонів туристів. Найчастіше приїжджають взимку та навесні. А серед найбільш відвідуваних напрямків – Мехіко, Канкун, Акапулько.

Ще одна туристична і тепла країна – Таїланд – на почесному 8 місці. ЇЇ відвідують 35-40 мільйонів туристів щороку. Білосніжні пляжі, непересічна природа, архітектура та стародавня культура робить мандрівку незабутньою для найвибагливішого туриста. Розвинувся, як туристичний центр лише у 20 столітті. Найкращий клімат тут буде в період з листопада по лютий.

9 місце за Німеччиною. Це найбільш густонаселена держава Європи. Тут є і багатовікова історія, культура, а також нові тенденції та мистецтво. Німеччина подобається туристам різних вікових груп саме завдяки величезному розмаїттю її пропозицій. Піковий період відвідування – весна та літо. А найбільш відвідуванами напрямками називають Берлін, Мюнхен, Франкфурт-на-Майні.

Мюнхен, фото: з доступних джерел

І замикає рейтинг десятку найвідвідуваніших країн у світі – легендарна і древня Великобританія. До неї щорічно приїжджає до 39 мільйонів туристів. Тут приваблива не лише столиця – Лондон. Британська культура унікальна та водночас впізнавана. Найбільш відвідувані напрямки – Лондон, Единбург, Манчестер.

Дані за весь 2025 рік ще не підбиті, тому здебільшого у підрахунках брали до уваги перших півроку.

Туризм в Україні

Відвідують іноземці також Україну, хоч тут і тривають бойові дії от уже впродовж 11 років, а безпекова ситуація – нестабільна. У першій половині 2025 року надходження від туристичного збору в Україні досягли рекордних 142,6 мільйона гривень, що на 33% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, повідомляли на Опендатабот.

Найчастіше приїжджають туристи до Львова – міста кави і легенд. Лідерами є також столиця України – Київ та Івано-Франківська область.

Туристи часто відвідують Бакоту, яку ще називають перлиною Поділля. Це мальовниче місце, яке поєднує природну красу з історичним колоритом. Можна відвідати скельний монастир, збудований власне у скелі. Поплавати на катері та побачити затоку з іншого боку.

Незмінно улюблене місце всіх туристів – Карпати і усі відомі доступні ту локації. До прикладу – заповідник "Тустань", який цьогоріч святкував 20-річчя. Його за рік відвідали 85 тис. людей.

фото: Вікіпедія

Мальовниче і колоритне містечко Яремче, на Прикарпатті, де є легендарні Скелі Довбуша, цікаві туристичні маршрути, а неподалік – найбільший гірськолижний курорт України.

Популярними туристичними локаціями залишаються середньовічні замки. Кам'янець-Подільська фортеця, оточена каньйоном, заснована у XIV столітті, однак за деякими історичними даними фортифікаційні споруди на цьому місті були ще за часів Київської Русі. За 27 км від неї – величний Хотинський замок, високі стіни якого вражають своєю масштабністю та красою. Серед популярних фортець також Аккерманський замок на Одещині, Замок Любарта в Луцьку та Паланок у Мукачеві на Закарпатті.

Шанувальникам підземного туризму сподобаються Одеські катакомби – унікальна підземна мережа тунелів і проходів, розташована під містом. Під час Другої світової війни катакомби стали притулком для біженців та місцем проведення революційних зборів.Загальна протяжність тунелів становить понад 3000 км, тоді як, скажімо. Паризькі катакомби мають протяжність у 300 км, а Римські - лише 150-170 км.

Ще одна туристична точка – найдовша гіпсова печера світу "Оптимістична" в Тернопільській області. Довжина ходів у ній невідома, але точно перевищує 200 км. При світлі ліхтариків гіпсові різнокольорові кристали переливаються, світяться та ніби змінюють форму