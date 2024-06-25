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Кулеба назвав три кроки до членства в ЄС після завершення переговорів про вступ

25 червня, 2024 вiвторок
06:28
Суспільство Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про три кроки до повноправного членства в ЄС після завершення переговорів про вступ

Зміст

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

За словами Кулеби, першими кроками будуть, зокрема, висновок Єврокомісії про успішне завершення переговорів та досягнення Україною відповідності критеріям вступу і рішення про підписання Угоди про вступ України до ЄС.

Останнім кроком буде ратифікація Угоди парламентами держав-членів ЄС і набуття Україною повноправного членства в Євросоюзі.

"Завтра (25 червня - ред.) буде інавгураційна частина, потім будуть шість кластерів переговорів, які будуть відкриватися та закриватися, це вже будуть фахівці у відповідних галузях працювати та приводити законодавство України у відповідність до стандартів ЄС", - підкреслив очільник МЗС.

Він також додав, що вступ України до ЄС буде подією глобального значення для Європи.

  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що переговори щодо вступу України в Європейський Союз стартують у вівторок, 25 червня.
Теги:
Україна
ЄС
Європа
Вступ в ЄС
Дмитро Кулеба
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