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Купив менш ніж за 1 000 гривень: на в'їзді до Києва затримали чоловіка з несправжнім паспортом

24 березня, 2024 неділя
20:34
Суспільство При в’їзді в Київ прикордонники виявили громадянина України з підробленим паспортним документом

Українські прикордонники затримали на в’їзді до Києва чоловіка із підробленим паспортом. Той розповів, що коли загубив старий документ - новий замовив у Інтернеті

Про це повідомляють у Державній прикордонній службі України.

"Пасажир одного з автомобілів надав на перевірку документ, в якому прикордонник одразу помітив відсутність елементів захисту. Під час опитування власник ID-картки розповів, що коли загубив свій паспорт йому терміново потрібен був новий, і він не придумав нічого кращого, аніж знайти в Інтернеті об’яву і звернутися з проханням зробити новий", - йдеться у повідомленні. 

Ділки запевнили хлопця, що все законно і документ внесений до необхідних реєстрів. Ціна послуги була меншою за тисячу гривень, тож чоловік навіть не подумав, що документ може бути підроблений.

Наразі молодика передали представникам Нацполіції для встановлення усіх обставин правопорушення, про яке також направили повідомлення за статтею 358 Кримінального кодексу України ("Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів").

  • 17 березня повідомлялось, що українські прикордонники зупинили жителя Києва, який під час перетину кордону надав фальшиві свідоцтва про народження нібито своїх дітей.
Теги:
Україна
Держприкордонслужба
новини Києва
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