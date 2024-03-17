Три дружини і троє дітей: житель Києва хотів виїхати до Словаччини за фальшивими документами

Про це інформує Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що чоловік їхав до Словаччини рейсовим автобусом, на контролі під час перевірки документів надав паспорт громадянина України та три свідоцтва про народження дітей - громадян Таджикистану.

"Він повідомив, що за національністю таджик та до приїзду в Україну проживав у Таджикистані. Там має двох дружин, від яких у нього троє дітей. У 2022 році приїхав до Києва та після одруження з українкою набув громадянства України", - повідомили в ДПСУ.

Проте під час перевірки у свідоцтвах про народження дітей прикордонники знайшли підробки - виявилось, що оригінальні дані у документах витравили хімічною речовиною, а зверху нанесли новий текст.

Інформацію про ознаки кримінального правопорушення направили до Нацполіції.