Спустились у захисний рів, а вилізти не змогли: на Одещині прикордонники затримали двох молодиків
Українські прикордонники затримали на Одещині двох чоловіків, які намагалися перетнути кордон та спустились у протитранспортний рів, але вибратись вже не змогли
Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.
Порушників затримали на державному кордоні у Болградському районі Одеської області.
"Після "спринтерського забігу" вони намагались подолати протитранспортний рів, спустились у нього, а вилізти вже не змогли. Прикордонники спостерігали за дійством з повітря, а найближчий наряд простягнув руку допомоги бідолашним, дістав їх із рову і звісно ж затримав", - зазначають в ДПСУ.
Стосовно молодиків склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 2 ст. 204-1 "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Долю порушників вирішить суд.
- 19 лютого стало відомо, що українські прикордонники затримали ухилянтів, які під виглядом військових хотіли втекти за межі країни - до Молдови.
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