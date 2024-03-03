Спустились у захисний рів, а вилізти не змогли: на Одещині прикордонники затримали двох молодиків

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

Порушників затримали на державному кордоні у Болградському районі Одеської області.

"Після "спринтерського забігу" вони намагались подолати протитранспортний рів, спустились у нього, а вилізти вже не змогли. Прикордонники спостерігали за дійством з повітря, а найближчий наряд простягнув руку допомоги бідолашним, дістав їх із рову і звісно ж затримав", - зазначають в ДПСУ.

Стосовно молодиків склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 2 ст. 204-1 "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Долю порушників вирішить суд.