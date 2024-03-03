Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Спустились у захисний рів, а вилізти не змогли: на Одещині прикордонники затримали двох молодиків

Спустились у захисний рів, а вилізти не змогли: на Одещині прикордонники затримали двох молодиків

3 березня, 2024 неділя
18:03
Суспільство Прикордонники Ізмаїльського загону затримали на державному кордоні у Болградському районі Одеської області двох чоловіків

Українські прикордонники затримали на Одещині двох чоловіків, які намагалися перетнути кордон та спустились у протитранспортний рів, але вибратись вже не змогли

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України. 

Порушників затримали на державному кордоні у Болградському районі Одеської області. 

"Після "спринтерського забігу" вони намагались подолати протитранспортний рів, спустились у нього, а вилізти вже не змогли. Прикордонники спостерігали за дійством з повітря, а найближчий наряд простягнув руку допомоги бідолашним, дістав їх із рову і звісно ж затримав", - зазначають в ДПСУ.

Стосовно молодиків склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 2 ст. 204-1 "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Долю порушників вирішить суд.

  • 19 лютого стало відомо, що українські прикордонники затримали ухилянтів, які під виглядом військових хотіли втекти за межі країни - до Молдови.
Теги:
Відео
Україна
Одещина
Держприкордонслужба
Читайте також:
3 березня, 2024 неділя
Польські фермери зрозуміли, що спецслужби РФ використовують їхній протест для розпалювання ворожнечі, - Мінекономіки
Марія Захарова
28 лютого, 2024 середа
"Зеленський має відповісти на публічному судовому процесі": добірка російських фейків і маніпуляцій за 28 лютого
Лі Хуей
3 березня, 2024 неділя
Китай і РФ заявили про неможливість обговорення врегулювання ситуації в Україні без участі Москви
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.01
    Купівля 38.01
    Продаж 38.55
  • EUR
    Купівля 41.09
    Продаж 41.93
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
3 березня
18:07
OPINION
Олексій Голобуцький
Макрон і Шольц-"Хохлаф": чия візьме гору
18:01
Інтерв’ю
Антон Дробович
Ми переходимо у нову культуру пам'ятань: Дробович про створення Національного військового меморіального кладовища та концепцію Національного Пантеону
17:58
Вашингтон каже, що угода про перемир'я в Газі вже "на столі", але Ізраїль відмовляється розглядати її доки ХАМАС не надасть список заручників
17:37
Оновлено
"Ворскла" - "Верес" 2:1
"Динамо" здолало "Чорноморець", а "Ворскла" вирвала перемогу у "Вереса": результати та розклад матчів 19-го туру УПЛ
17:30
Інтерв’ю
Зеленський Путін
Час для справжніх переговорів ще не настав, - Фейгін
17:25
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 3 березня скільки коштують долар, євро та злотий
17:24
Оновлено
Курахове
Росіяни скинули авіабомбу на Курахове: поранено 16 людей
17:22
евакуація
Батьки 225 дітей з громади Куп'янська відмовляються їх евакуйовувати
17:02
реанімація
Внаслідок атаки дронами по Одесі 23 лютого в лікарні померла ще одна постраждала
16:59
Огляд
Демографічна криза в Україні: мільйони біженців, воєнні втрати та як покращити ситуацію
16:51
Арешт
15-річний підліток напав з ножем на віруючого юдея у Швейцарії
16:32
Інфографіка
САУ "Піон"
Найпотужніші гаубиці у світі: що таке САУ "Піон" і яка її роль в російсько-українській війні
16:27
Ексклюзив
грузія
РФ вважає Грузію своїм регіоном, - майор запасу НГУ Гетьман про нову ймовірну загрозу
16:07
Путін_Росгвардія
На ТОТ прибувають нові загони спецпризначенців, щоб посилити пошук українського підпілля, - Спротив
16:06
OPINION
Андрій Бондар
Про живучість геноциду
15:59
Оновлено
Загиблі в Одесі 2 березня Олег та Тетяна Кравець
Удар по Одесі 2 березня: знайшли тіла подружжя військових та їхньої 7-місячної доньки, ще двох дітей шукають
15:55
акція на підтримку полонених
Третя весна в полоні: на Львівській площі у Києві родичі бранців вийшли на акцію Free Azov
15:38
дрон, БПЛА
Роботизовані платформи та БПЛА: Федоров розповів, за якими напрямами найбільше виділяють гранти
15:20
Київ автобус, транспорт, зупинка
У Чернігові здорожчає громадський транспорт
14:55
немовля
Австралійські вчені з'ясували, що зміна клімату збільшує ризик передчасних пологів
14:52
Хімічна зброя
Минулої доби росіяни 9 разів скидали боєприпаси з хімічною речовиною в операційній зоні ОСУВ "Таврія"
14:52
Валерій Тарасюк
Головою НКРЕКП вдруге став Валерій Тарасюк
14:21
Оновлено
Ілон Маск
Маск не бачить сенсу в існуванні НАТО
14:16
Україну розміновуватимуть за допомогою ШІ: Мінекономіки уклало угоду про партнерство з Palantir
14:12
Місце бою у Карабулаці (Інгушетія, РФ)
В Інгушетії підпільники відмовилися здатися ФСБ й цілу ніч відстрілювалися
14:11
Оновлено
Удар по 9-поверхівці в Одесі
Удар по 9-поверхівці в Одесі в ніч на 2 березня: кількість загиблих зросла до 10, серед них троє дітей
14:07
Українські полярники показали морських слонів
Українські полярники показали морських слонів, які бувають біля "Вернадського" вкрай рідко
14:06
OPINION
Володимир Горбач
Путін може спробувати взяти НАТО "на слабо"
13:52
Весна у Києві
"Нестабільні коливання": синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду в Україні наступного тижня
13:39
Трамп і Байден
Кількість виборців, які не схвалюють роботу Байдена на посаді президента США, досягла рекордних 47%, - опитування
13:17
втрати окупантів
У лютому кількість втрат РФ за добу стала рекордною: розвідка Британії пояснила, про що це може свідчити
13:02
Авдіївка
На Авдіївському напрямку ситуація стабілізується, але РФ подекуди має локальні успіхи, - ЗСУ
12:39
Канада
Канада оголосила про нові санкції проти РФ через смерть Навального
12:33
Оновлено
Монобанк
У роботі monobank стався технічний збій
12:12
"Посилена бойова частина": Гуменюк пояснила причину масштабних руйнувань під час атаки на Одесу 2 березня
12:04
OPINION
Михайло Басараб
У сучасному світі досить багато чемберленів і деладьє...
12:00
прем'єр Пакистану Шехбаз Шаріф
Новим прем'єром Пакистану обрано Шехбаза Шаріфа, опоненти заявляють про фальсифікацію виборів
11:55
ЗСУ
Кабмін виділив 1,3 млрд грн на будівництво фортифікаційних споруд на Запорізькому напрямку
11:30
Окупанти, Херсон, Херсонщина
"Українські держслужбовці евакуюються з Херсону перед наступом РФ": ворог поширює фейк
11:17
Ексклюзив
"Вже ніхто не буде заперечувати": аналітик Їжак назвав умову відновлення ядерної зброї в Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV