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ДПСУ затримала чоловіків, які намагалися втекти за кордон під виглядом військових

19 лютого, 2024 понедiлок
18:53
Кримінал

Прикордонники ДПСУ затримали ухилянтів, які під виглядом військових хотіли втекти за межі країни - до Молдови

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Прикордонники на автодорозі Одеса-Рені зупинили водія, який прямував до Молдови. Він віз туди двох чоловіків, які переодягнулись у військову форму, щоб збити правоохоронців з пантелику. За такі послуги кожен порушник мав сплатити перевізнику від $5 до $6 тис.

На ухилянтів склали адміністративні протоколи, а щодо водія було направлено повідомлення до поліції про виявлення ознак кримінального злочину.

  • 27 січня прикордонники викрили чергову схему вивозу ухилянтів за кордон. За 2 тис. євро таксист вивозив порушників до Румунії в об’їзд пунктів пропуску, а організатор керував їхніми діями дистанційно.
Теги:
Суспільство
Україна
Війна з Росією
Держприкордонслужба
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