ДПСУ затримала чоловіків, які намагалися втекти за кордон під виглядом військових

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Прикордонники на автодорозі Одеса-Рені зупинили водія, який прямував до Молдови. Він віз туди двох чоловіків, які переодягнулись у військову форму, щоб збити правоохоронців з пантелику. За такі послуги кожен порушник мав сплатити перевізнику від $5 до $6 тис.

На ухилянтів склали адміністративні протоколи, а щодо водія було направлено повідомлення до поліції про виявлення ознак кримінального злочину.