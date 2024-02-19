ДПСУ затримала чоловіків, які намагалися втекти за кордон під виглядом військових
Прикордонники ДПСУ затримали ухилянтів, які під виглядом військових хотіли втекти за межі країни - до Молдови
Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
Прикордонники на автодорозі Одеса-Рені зупинили водія, який прямував до Молдови. Він віз туди двох чоловіків, які переодягнулись у військову форму, щоб збити правоохоронців з пантелику. За такі послуги кожен порушник мав сплатити перевізнику від $5 до $6 тис.
На ухилянтів склали адміністративні протоколи, а щодо водія було направлено повідомлення до поліції про виявлення ознак кримінального злочину.
- 27 січня прикордонники викрили чергову схему вивозу ухилянтів за кордон. За 2 тис. євро таксист вивозив порушників до Румунії в об’їзд пунктів пропуску, а організатор керував їхніми діями дистанційно.
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