Латиніна заявила, що якщо Україна за деколонізацію РФ, то хай відмовиться від Криму, Донбасу і Галичини

В такий спосіб вона виступила на стороні Юлії Навальної у дискусії щодо доцільності перетворення Росії на низку суверенних національних держав. При цьому публіцистка обурена тим, що українці підтримують деколонізацію поневолених Москвою народів, про що вона написала у себе в мережі Х у неділю, 8 вересня 2024 року.

"Справжні деколонізатори завжди починають із себе", - зазначила Латиніна.

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"З цієї точки зору Україні в тому вигляді, в якому її, як знаряддя колонізації, сформувала проклята царська влада і кривава радянська, необхідно позбутися Криму - колонізованого імперією, частин Бессарабії, південного сходу, який належав половцям та печенігам, а потім татарам, і, звичайно, повернути Західну Україну, відторгнуту внаслідок спецоперації 1939 року, Польщі чи Австрії, з поверненням туди вичищених звідти кривавими радянськими імперіалістами поляків та виплатою репарацій", - поділилася своїми міркуваннями російська публіцистка.

При цьому підтримку утворення на теренах РФ національних держав вона вважає "старим добрим нацизмом".

Раніше Латиніна називала українську мову "не так культурно розвиненою, як мова російська", а українців і росіян - "братніми народами".

Протягом 2022 та 2023 року в етерах Латиніної на Ютубі регулярно приймав участь радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Навесні 2024 року він відмовився від подальшоїх участі в її програмах.

Юлія Навальна проти деколонізації поневолених Росією народів

Фото: відкриті джерела

На Стратегічному форумі у Словенії, що відбувся на початку вересня 2024 року, дружина Олексія Навального виступила з погрозою на адресу представників національно-визвольних рухів всередині РФ:

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"Нарешті ми знайдемо і тих, хто розповідає про необхідність терміново "деколонізувати" Росію. Треба, начебто, поділити нашу надто велику країну на пару десятків маленьких та безпечних держав".