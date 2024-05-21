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Лауреаткою премії Георгія Ґонґадзе - 2024 стала Тетяна Трощинська

21 травня, 2024 вiвторок
22:32
Суспільство

Сьогодні, 21 травня, у Києві відбулось шосте вручення премії імені Георгія Ґонґадзе для українських журналістів та журналісток - її отримала радіоведуча, продюсерка Тетяна Трощинська

Зміст

Про це повідомила пресслужба премії.

Журналістка Тетяна Трощинська цьогоріч обійняла посаду директорки департаменту стратегічного аналізу та розвитку соціально впливового контенту на Суспільному. Також лауреатка є продюсеркою суспільно-політичного ток-шоу "Новий відлік" на Суспільному, журналісткою Громадського радіо та ведучою Радіо Культура.

У 2018-2024 роках вона була головною редакторкою Громадського радіо. Також вела на радіо лінійні ефіри та авторські програми "Любов не минає", "40 нові 20", "Ми про все домовились", "Хвостата хвиля". Також Тетяна розробляє і проводить тренінги зі стратегічної, кризової комунікації та конфлікт-менеджменту, з розвитку комунікативних та медіанавичок. 

"Журналістика — це справа небайдужих людей. Багато хто скаже, що ми інформуємо, пояснюємо — чому, переповідаємо історії. Так і є. Але цього мало. Якщо ми небайдужі, ми є майданчиком для дискусій, позицій і аргументів, а не для крику одне на одного. Якщо ми не байдужі як журналісти і журналістки, ми впливаємо на зміну політичної культури в країні. Якщо ми небайдужі, ми стаємо частиною боротьби за демократію, частиною боротьби за українську державність. Якщо ми небайдужі, ми є частиною боротьби за людську гідність", - сказала Трощинська, отримуючи відзнаку.

Журналістка увійшла до короткого переліку фіналістів премії у 2022 році. Разом з нею, фіналістками відзнаки у 2024 році стали засновниця розслідувальної агенції "Слідство.Інфо" Анна Бабінець, а також головна редакторка The Kyiv Independent Ольга Руденко.

Фото: ПЕН

Премія імені Георгія Ґонґадзе – одна з головних відзнак для професійних журналістів в Україні, яку вручають із 2019 року. 
Теги:
Україна
журналісти
новини Києва
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