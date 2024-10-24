Ліквідація МСЕК нічого не дасть, а призведе до ступору та колапсу цієї системи, - адвокат Гришин
Адвокат Ярослав Гришин зазначив, що робота МСЕК має бути сервісною процедурою, тому ця установа давно потребує реформування
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Якщо говорити про МСЕК (медико-соціальні експертні комісії, – ред.), то мова і про ветеранів, яким потрібно отримувати інвалідність і до яких там принизливо ставляться. Ніколи не було легко отримати законну інвалідність. А зараз направо та наліво ця інвалідність продавалася, тому треба було вже давно це все системно реформувати, оцифрувати, зробити дійсно незалежних експертів. Взагалі ця процедура має бути сервісною, ця сфера працює на стику декількох правових відносин. На жаль, на сьогодні спостерігаємо, що влада абсолютно не готова, аби комплексно реформувати цю галузь", - прокоментував адвокат.
Ярослав Гришин вважає, що, якщо ліквідувати МСЕК, то це нічого не дасть, а тільки призведе зараз до ступору та колапсу цієї системи.
- 22 жовтня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони щодо ситуації з МСЕК і зловживань посадових осіб державних органів з отриманням інвалідності. Також президент підписав указ №732/2024, яким з 31 грудня 2024 року медико-соціальні експертні комісії будуть ліквідовані.
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