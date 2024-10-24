Ліквідація МСЕК нічого не дасть, а призведе до ступору та колапсу цієї системи, - адвокат Гришин

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Якщо говорити про МСЕК (медико-соціальні експертні комісії, – ред.), то мова і про ветеранів, яким потрібно отримувати інвалідність і до яких там принизливо ставляться. Ніколи не було легко отримати законну інвалідність. А зараз направо та наліво ця інвалідність продавалася, тому треба було вже давно це все системно реформувати, оцифрувати, зробити дійсно незалежних експертів. Взагалі ця процедура має бути сервісною, ця сфера працює на стику декількох правових відносин. На жаль, на сьогодні спостерігаємо, що влада абсолютно не готова, аби комплексно реформувати цю галузь", - прокоментував адвокат.

Ярослав Гришин вважає, що, якщо ліквідувати МСЕК, то це нічого не дасть, а тільки призведе зараз до ступору та колапсу цієї системи.