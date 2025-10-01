"Ліплять з нього ухилянта": співзасновниця Центру протидії корупції Каленюк заявила про помсту влади за критику
Співзасновниця та виконавча директорка київського Центру протидії корупції Дарʼя Каленюк повідомила, що її чоловік отримав статус "у розшуку" попри те, що має відстрочку від мобілізації через інвалідність сина
Про це вона написала у facebook.
"Мій молодший син, якому 9 років, має інвалідність. Це дає законне право моєму чоловікові Оресту на відстрочку від мобілізації. Однак прямо зараз влада ліпить з нього ухилянта. Це — їхня помста за мою публічну критику та викриття від ЦПК", - зазначила Дарʼя Каленюк.
Вона уточнила, що чоловік виконав усі вимоги закону, оновив дані та стояв на обліку, що було відображено в застосунку "Резерв+". Відповідно до передбаченого законом права на відстрочку у зв'язку з вихованням дитини з інвалідністю, він подав заяву з документами в ТЦК. За словами Каленюк, відповіді на цю заяву навіть після повторного звернення він не отримав.
Три дні тому його статус в додатку "Резерв+" змінився на "в розшуку". Каленюк стверджує, що за місяць до появи такого повідомлення в застосунку мережею ширилися фейки про те, що чоловік оголошений в розшук як ухилянт.
"Я сприймаю такі дії влади продовженням тиску на ЦПК та мене особисто з метою змусити мене замовкнути. Ми вже помітили стеження за чоловіком. Тож найближчим часом очікуємо провокацій. Наша родина, як і команда ЦПК, свідомо готова до всіх атак влади. Це ціна, яку ми вже більше ніж десятиліття платимо, аби називати речі своїми іменами: викривати топкорупцію, критикувати топочільників держави, будувати та захищати антикорупційні інституції, просувати важкі зміни в секторі безпеки та оборони. Бо саме потрібні зміни зсередини роблять нашу державу сильнішою", - наголосила директорка ЦПК.
Вона додала, що не вважає за потрібне замовчувати "прямі погрози моїм близьким чи родинам ЦПК".
