"Ліплять з нього ухилянта": співзасновниця Центру протидії корупції Каленюк заявила про помсту влади за критику

Про це вона написала у facebook.

"Мій молодший син, якому 9 років, має інвалідність. Це дає законне право моєму чоловікові Оресту на відстрочку від мобілізації. Однак прямо зараз влада ліпить з нього ухилянта. Це — їхня помста за мою публічну критику та викриття від ЦПК", - зазначила Дарʼя Каленюк.

Вона уточнила, що чоловік виконав усі вимоги закону, оновив дані та стояв на обліку, що було відображено в застосунку "Резерв+". Відповідно до передбаченого законом права на відстрочку у зв'язку з вихованням дитини з інвалідністю, він подав заяву з документами в ТЦК. За словами Каленюк, відповіді на цю заяву навіть після повторного звернення він не отримав.

Три дні тому його статус в додатку "Резерв+" змінився на "в розшуку". Каленюк стверджує, що за місяць до появи такого повідомлення в застосунку мережею ширилися фейки про те, що чоловік оголошений в розшук як ухилянт.

"Я сприймаю такі дії влади продовженням тиску на ЦПК та мене особисто з метою змусити мене замовкнути. Ми вже помітили стеження за чоловіком. Тож найближчим часом очікуємо провокацій. Наша родина, як і команда ЦПК, свідомо готова до всіх атак влади. Це ціна, яку ми вже більше ніж десятиліття платимо, аби називати речі своїми іменами: викривати топкорупцію, критикувати топочільників держави, будувати та захищати антикорупційні інституції, просувати важкі зміни в секторі безпеки та оборони. Бо саме потрібні зміни зсередини роблять нашу державу сильнішою", - наголосила директорка ЦПК.

Вона додала, що не вважає за потрібне замовчувати "прямі погрози моїм близьким чи родинам ЦПК".