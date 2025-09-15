Лубінець виступив проти каральних норм у законопроєктах щодо військовослужбовців, які повернулися з СЗЧ

Про це він написав у телеграм.

За словами Лубінця, лише у 2025 році до нього надійшло майже 10 тисяч звернень від військовослужбовців та їхніх родин. Він підкреслив, що його офіс постійно стежить за дотриманням прав військових у процесі зміни законодавства.

Омбудсман прокоментував два документи, зареєстровані у Верховній Раді:

від 05.05.2025 № 13260 — "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за скоєння кримінальних правопорушень, пов’язаних із самовільним залишенням в умовах воєнного стану військової частини або місця служби";

від 04.07.2025 № 13452 — "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення і Кримінального кодексу України щодо відповідальності за військові адміністративні та військові кримінальні правопорушення".

Лубінець заявив, що в цілому не підтримує цей проєкт. На його думку, якщо документ ухвалять, то військовослужбовці під час дії воєнного стану втратять можливість звільнення від кримінальної відповідальності у випадку добровільного повернення до місця служби.

"Єдиним результатом для людини, яка вирішить повернутися, буде не заохочення до виправлення, а обов’язкове кримінальне покарання за статтею 408 або 409 Кримінального кодексу України", — підкреслив омбудсман.

Щодо законопроєкту № 13452 Лубінець також висловив низку застережень. Зокрема, він звернув увагу на норми, які передбачають:

подовжений строк для накладання адміністративного стягнення за правопорушення, передбачені главою 13-Б КУпАП, у період дії воєнного стану;

заборону на призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, а також на звільнення від відбування покарання з випробуванням за військове кримінальне правопорушення за статтею 402 КК України ("Непокора").

Лубінець підкреслив, що скерував свої зауваження та пропозиції до профільного парламентського комітету, який є головним у доопрацюванні цих законопроєктів.

"Дотримання прав військовослужбовців і надалі залишатимуться на моєму особистому контролі. Держава повинна підтримувати своїх Захисників і Захисниць", — наголосив уповноважений РФ з прав людини.