Лубінець виступив проти каральних норм у законопроєктах щодо військовослужбовців, які повернулися з СЗЧ
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що не можна карати військовослужбовців за добровільне повернення з самовільного залишення частини (СЗЧ) на службу
Про це він написав у телеграм.
За словами Лубінця, лише у 2025 році до нього надійшло майже 10 тисяч звернень від військовослужбовців та їхніх родин. Він підкреслив, що його офіс постійно стежить за дотриманням прав військових у процесі зміни законодавства.
Омбудсман прокоментував два документи, зареєстровані у Верховній Раді:
- від 05.05.2025 № 13260 — "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за скоєння кримінальних правопорушень, пов’язаних із самовільним залишенням в умовах воєнного стану військової частини або місця служби";
- від 04.07.2025 № 13452 — "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення і Кримінального кодексу України щодо відповідальності за військові адміністративні та військові кримінальні правопорушення".
Лубінець заявив, що в цілому не підтримує цей проєкт. На його думку, якщо документ ухвалять, то військовослужбовці під час дії воєнного стану втратять можливість звільнення від кримінальної відповідальності у випадку добровільного повернення до місця служби.
Читайте також: Законопроєкти, які викликали хвилю дискусій і обурень: юристка пояснила, що може змінитись через нові покарання за СЗЧ і непокору командиру
"Єдиним результатом для людини, яка вирішить повернутися, буде не заохочення до виправлення, а обов’язкове кримінальне покарання за статтею 408 або 409 Кримінального кодексу України", — підкреслив омбудсман.
Щодо законопроєкту № 13452 Лубінець також висловив низку застережень. Зокрема, він звернув увагу на норми, які передбачають:
- подовжений строк для накладання адміністративного стягнення за правопорушення, передбачені главою 13-Б КУпАП, у період дії воєнного стану;
- заборону на призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, а також на звільнення від відбування покарання з випробуванням за військове кримінальне правопорушення за статтею 402 КК України ("Непокора").
Лубінець підкреслив, що скерував свої зауваження та пропозиції до профільного парламентського комітету, який є головним у доопрацюванні цих законопроєктів.
"Дотримання прав військовослужбовців і надалі залишатимуться на моєму особистому контролі. Держава повинна підтримувати своїх Захисників і Захисниць", — наголосив уповноважений РФ з прав людини.
- Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт № 13260, який скасовує норму про те, що військовий, який вчинив СЗЧ чи дезертирство може бути звільнений від кримінальної відповідальності, він готовий повернутись на службу у свою чи іншу військову частину.
