Людей з помірними психічними розладами можуть визнавати придатними, - правозахисниця Денісова про зміни до проходження ВЛК

Про це розповіла правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова в етері Еспресо.

"20 листопада вже вступив у дію новий наказ Міністерства оборони, який вніс корективи в проходження ВЛК. І відтепер щодо медичного огляду призовників та допризовників: взяття на військовий облік чоловіків 18-25 буде взагалі відбуватися без медичного огляду. Оцінка стану здоров'я та придатності до військової служби проводиться на підставі поданих документів та даних, які занесені в електронній системі охорони здоров'я. Тобто, якщо призовник або допризовник має статус особи з інвалідністю, або має тяжкі захворювання без встановлення інвалідності, він відповідні документи вставляє до ВЛК при ТЦК та СП. І теж беруть на облік військових без медичного огляду, ВЛК приймає рішення щодо придатності згідно з цими документами та за даними, які є в електронній системі охорони здоров'я", - розповіла вона.

Також Людмила Денісова зазначила, що змін зазнали строки проходження ВЛК. Відтепер це чотири дні, раніше було не більше чотирнадцяти: "14 - це коли потрібно додаткове обстеження зробити, якесь лабораторне, інструментальне дослідження, і тоді буде не більше, ніж 14 днів. Повністю викладено в новій редакції перелік хвороб, станів та фізичних вад, що визначає саме ступінь придатності до військової служби, та повністю змінена таблиця додаткових вимог".

"Наприклад, за попередньою редакцією переліку хвороб підставою для визнання непридатними до військової служби були тяжкі та помірно виражені стійкі психічні розлади. За новою редакцією, непридатними до військової служби будуть тільки ті, які мають тяжкі стійкі психічні розлади. А які мають помірно виражені стійкі психічні розлади, будуть визнані придатними, вони можуть служити в військових частинах забезпечення, КЦК, СБ, навчальних центрах, закладах, медичних підрозділах, логістиці, зв'язку, оперативному забезпеченні, в тому числі охорони здоров'я", - зазначила правозахисниця.