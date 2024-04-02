Люксові бренди Prada, Chanel і Fendi почали відмовлятися від оренди магазинів у Москві, - росЗМІ

Про це повідомляє російське пропагандистське видання "Коммерсант".

Представники світових люксових брендів, які після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну поставили на паузу роботу в країні-агресорці, вирішили остаточно закривати свої магазини. Понад 2 роки вони трималися, сподіваючись на зміну ситуації, але нескінченно вкладати гроші в магазини, що не працюють, невигідно, зазначає fashion-аналитикиня Ольга Штейнберг.

Посилаючись на звіт компанії Prada, російське ЗМІ пише, що люксовий італійський бренд закриває три магазини в Москві, які раніше залишалися під орендою. На початок 2024 року у бренду в Росії залишилося шість точок продажу.

Італійська Fendi також відмовилася від оренди трьох приміщень у Москві. У компанії поки що діє контракт на оренду бутика в "Державному універмазі", але вона планує розірвати його з 1 серпня цього року.

Також договори оренди приміщень під бутики почало розривати російське представництво Chanel. До початку війни у Chanel в Росії налічувалося 17 бутиків, в основному в Москві.

Крім цього, у 2023 році Swatch Group (марки Breguet, Harry Winston, Omega та Rado) розірвала договори оренди 15 своїх магазинів у Москві, Санкт-Петербурзі та інших містах. Згідно зі звітністю "Свотч груп рус", у компанії залишилося 13 точок у Росії.

Всі ці марки призупинили постачання товарів у країну після ембарго ЄС та США на ввезення в Росію одягу, взуття та аксесуарів дорожчих за $300 та 300 євро за одиницю продукції.

Відразу після початку війни роботу своїх магазинів призупинили 27% закордонних люксових ритейлерів, підрахували в IBC Real Estate. Проте вони продовжували займати площі у ключових торгових коридорах та торгових центрах. Більшість брендів належить до великих груп - LVMH (Christian Dior, Givenchy, Bvlgari), Kering (Alexander McQueen, Balenciaga) і Richemont (Cartier, Chloe, Piaget).

Водночас є бренди, які все ще залишають свої магазини в РФ. Це Gucci, Van Cleef & Arpels, Hremes, Louis Vuitton та Dior. Але терміни договорів оренди в них добігають кінця.

