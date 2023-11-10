Суспільство має вимагати зміни оточення навколо Зеленського: генерал Кривонос про підготовку до можливої тривалої війни
Сергій Кривонос, генерал-майор запасу ЗСУ, вважає, що важливим кроками для України є прихід професіоналів у оточення президента, а також підготовка населення, територій країни та перехід економіки на воєнні рейки
Про це він розповів у етері Еспресо.
"Українська громадськість мусить вимагати зміни оточення навколо президента Зеленського, аби на місце людей, які керують державою, стали професіонали, а не те, що ми маємо останні чотири роки. Це якісь незрозумілі люди, а їхні експерименти та хайп (значна увага, галас довкола чогось, – ред.) обернулися тисячами втрачених українських життів. А держава мусить економіку перевести на воєні рейки, аби забезпечувати в більших обсягах ЗСУ, починаючи від шкарпеток і закінчуючи ракетними комплексами. У нас є потенціал це робити", - підкреслив генерал-майор запасу ЗСУ.
За його словами, важливою є і підготовка територій до можливих наступів росіян. Це має бути зроблено спокійно, професійно і надовго, а також ця підготовка підніме рівень надійності та забезпеченості нашої країни.
"Наступне – підготовка населення. На жаль, влада уникає цього питання. На мою думку, ситуація незадовільна, бо величезна кількість людей, які перебувають у тилу, по-перше, не готується до проходження військової служби та виконання свого конституційного обов'язку, а по-друге, влада абсолютно цим не займається. Нема ані популяризації, ані безпосередньої підготовки населення. Можемо пригадати для прикладу той самий Ізраїль, де підготовка кожного громадянина дасть у майбутньому безпеку країни. І питання підготовки населення – найважливіше серед тих, які вже перерахував", - зауважив Сергій Кривонос.
- 10 листопада генсек НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Берліна заявив, що росіяни місяцями готували оборонні лінії, тому контрнаступ ЗСУ буде нелегким і війна в Україні триватиме ще довго
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