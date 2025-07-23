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Максимальна економія для автомобіліста: 5 способів заощаджувати з ESHOP від LKQ

Анна Хотіна
23 липня, 2025 середа
13:51
Суспільство

Витрати на обслуговування автомобіля складають значну частину бюджету кожного автовласника. За статистикою, середньостатистичний водій в Україні витрачає від 15 000 до 25 000 гривень щорічно лише на запчастини та витратні матеріали

Зміст

Скорочення цих витрат — реальна можливість, особливо з використанням спеціальних пропозицій та знижок. Інтернет-магазин ESHOP від LKQ пропонує автомобілістам п’ять дієвих способів економії без втрати якості обслуговування транспортного засобу.

Fishback до 5% — головний інструмент економії

Українці щоразу активніше користуються програмами лояльності для економії. Однією із найпопулярніших залишається Fishka – програма лояльності, що об’єднує 26 основних партнерів, 234 інтернет-магазини та майже 10 млн клієнтів, які з карткою Fishka роблять свої щоденні покупки вигіднішими. 

Одним з основних партнерів програми є компанія ESHOP від LKQ. За кожну купівлю клієнти можуть отримати Fishback до 5% від вартості у вигляді балів. Далі ці бали можна легко використати на додаткову знижку: 1 грн балами = 1 грн знижки. Все просто, прозоро, а головне – вигідно!

А для нових клієнтів діє особлива пропозиція: додатковий Fishback 200 грн балами + 

4% балами за першу купівлю запчастин та автотоварів на суму від 1 000 грн.

Стати учасником програми можна всього за кілька хвилин. Для цього потрібно:

• завантажити застосунок Fishka або зайти на сайт myfishka.com;

• зареєструватись – це займає лише кілька хвилин;

• отримати свою віртуальну картку – це безплатно.

Накопичувальна система знижок — постійна вигода

Окрім програми Fishka, клієнти ESHOP від LKQ можуть користуватися прогресивною системою знижок на весь асортимент, яка залежить від загальної суми покупок:

  1. З першої покупки — 5%.
  2. Від 5 000 грн — 10%.
  3. Від 10 000 грн — 15%.
  4. Від 20 000 грн — 20%.

Перерахунок загальної суми покупок відбувається автоматично один раз на тиждень, що дозволяє швидко переходити на вищі рівні. Прогрес зберігається впродовж 2 років, а це дуже зручний термін для постійних клієнтів.

Пряме отримання запчастин з заводів виробників

Обираючи автозапчастини, ключовим є їхнє пряме постачання з заводів-виробників, що є беззаперечною гарантією автентичності та довговічності. ESHOP від LKQ, забезпечує надходження товарів безпосередньо від виробників.

Саме такі заводські компоненти демонструють суттєві переваги: триваліший термін служби (у середньому на 30–50%), вищу надійність, збереження гарантії на автомобіль та повну сумісність з іншими системами.

Економія на деталях сумнівного походження часто призводить до повторних ремонтів вже через 6–12 місяців, тоді як компоненти від заводів-виробників служать роками, окупаючи різницю в ціні впродовж 1–2 років. Таким чином, використання запчастин з прямого заводського постачання — це стратегічна інвестиція у надійність та бездоганну роботу вашого автомобіля.

Безкоштовна доставка на 38 філій по Україні

ESHOP від LKQ має мережу з 38 філій по всій Україні, що дозволяє суттєво економити на доставці. Розташування охоплює всі обласні центри та багато районних міст.

Графік роботи філій адаптований під потреби клієнтів:

  • понеділок-п’ятниця — 9:00–18:00;
  • субота — 9:00–15:00.

Економія на доставленні при регулярних покупках становить щонайменше 780 грн на рік (при середній вартості 64,80 грн та одному замовленні на місяць).

Додаткова перевага самовивезення — можливість отримати товар у той же день за наявності на складі. Консультанти у філіях надають професійну допомогу у виборі запчастин, що зменшує ризик помилкового замовлення.

Вигідні умови доставлення Новою Поштою та експрес-доставлення

Якщо вам потрібна доставка, ESHOP від LKQ пропонує кілька економічно вигідних варіантів. Головна перевага — безплатне відправлення Новою Поштою для замовлень від 1 800 грн та ніяких комісій при оплаті на відділенні Нової Пошти. Навіть якщо замовлення менше ніж 1800 грн ви сплатите тільки фіксований тариф 65 грн.

Графік залежить від часу оформлення товару:

  • з понеділка до п’ятниці до 15:00 або в суботу до 11:00 — в той же день;
  • замовлення в інші години — на наступний робочий день.

Для термінових ситуацій доступний експрес кур’єром Uklon Delivery:

  • доставлення до 2-х годин з моменту замовлення;
  • вартість — 200 грн, від суми 6 000 грн — безплатно;
  • доставлення в межах міста в обласних центрах;
  • обмеження: вантаж до 30 кг, без деталей кузова.

Здійснюючи вигідні покупки до 1800 грн, ви отримуєте фіксовану ціну доставки лише у 65 грн незалежно від ваги та об'єму, ще й комісію за післяплату платити не потрібно! Також, ESHOP від LKQ гарантує, що всі повернення товару будуть для вас абсолютно безкоштовними.

Розрахунок сукупної економії

Комбінування всіх способів економії дозволяє досягти максимальної вигоди. Розглянемо приклад на річному обслуговуванні автомобіля з витратами близько 20 000 грн:

  • накопичувальна знижка 20% — економія 4 000 грн;
  • Fishback 4% (для нових клієнтів) — додаткове повернення 800 грн;
  • безплатне доставлення — заощадження близько 390 грн;
  • оригінальні запчастини — довгострокова економія приблизно 2 000 грн.

Загальна сума збережених коштів за рік може складати до 7 190 грн або 35% від витрат. Це еквівалентно комплекту зимової гуми або двом повним технічним обслуговуванням.

Порівняння з середніми цінами на ринку показує, що при використанні всіх інструментів економії вартість запчастин стає на 15–30% нижчою, ніж у конкурентів, навіть з урахуванням їхніх акційних пропозицій.

Висновок

ESHOP від LKQ — це комплексний підхід до економії на обслуговуванні транспорту. Як то:

  • Fishback до 5% — повернення частини коштів у вигляді балів;
  • накопичувальна система знижок до 20% — прогресивна економія;
  • запчастини з заводів-виробників — довгострокові заощадження на якості;
  • самовивезення із 38 філій — економія на логістиці;
  • вигідні умови доставлення (фіксована ціна доставки, безкоштовне повернення).

Розумний підхід до покупок автозапчастин дозволяє заощадити до 35% бюджету. Час почати економити на обслуговуванні автомобіля без втрати якості!

 

Теги:
Новини
авто
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